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Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

Süper Lig'in 10. haftasında, önemli bir derbi müsabakası oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Her iki taraf da, 3 puanı almak için mücadele edecek. Dev maç öncesi Trabzonspor'un efsane isimlerinden ve bir dönem teknik direktörlük görevini de üstelenen Hüseyin Çimşir konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:20
Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Hüseyin Çimşir, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

Hüseyin Çimşir, "İki taraf için de zor bir müsabaka. Beşiktaş'ın kazanamaması durumunda Valerien Ismael hoca problemler yaşayabilir gibi gözüküyor. Trabzonspor için de Beşiktaş maçı, kadro dönüşümünün sancılı mı yoksa sancısız mı geçeceğini belirleyecek" dedi.

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

Teknik direktörlük kariyerine Trabzonspor'da başlayan ve son olarak Erzurumspor'da görev yapan Hüseyin Çimşir, Aralık 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev almadı.

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

43 yaşındaki teknik adam, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın son durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının iki taraf için de çok önemli olduğunu vurgulayan Çimşir, "İki taraf için de zor bir müsabaka. Beşiktaş'ın kazanamaması durumunda Valerien Ismael hoca problemler yaşayabilir gibi gözüküyor. O baskıyı hissedebilir."

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

"Beşiktaş, iç saha maçlarında özellikle ilk yarı seyircisiyle birlikte baskılı bir oyun oynama görünümündeydi. Son dönemlerde bunu kaybetti. Bu maç onlar için de fırsat olarak gözüküyor."

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

"Trabzonspor için de Beşiktaş maçı, kadro dönüşümünün sancılı mı yoksa sancısız mı geçeceğini belirleyecek."

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

"İki takım için de önemli bir müsabaka olacak. Seyir zevkinin yüksek olduğu, centilmence ve güzel bir müsabaka olsun" diye konuştu.

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

"KUNTZ'UN SÖYLEMLERİ OYUNCULARLA İLİŞKİLERİNDE PROBLEMLER YAŞAMASINA SEBEP OLABİLİR"

A Milli Futbol Takımı'nda yabancı bir teknik direktör olmasına karşı olmadığını aktaran Çimşir, Stefan Kuntz'un Faroe Adaları maçının ardından "10-11 kaliteli oyuncumuz aramızda yoksa bu tür sonuçlar olabiliyor. Onların yerine aynı ölçüde oyuncular koyamıyoruz" söylemleriyle ilgili olarak, "Yabancı teknik adama karşı değilim, yabancı futbolcuya karşı olmadığım gibi ama doğru teknik adamı getirebilmek önemli."

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

"Son Lüksemburg ve Faroe Adaları maçından sonra hocanın vermiş olduğu beyanatların çok doğru olduğunu düşünmüyorum."

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

"Hem sakatlıklarla ilgili ortaya koymuş olduğu tablo hem de havuzdaki oyuncuların yeterliliği ile ilgili söyledikleri çok doğru değil, buna katılmak mümkün değil. Belki bu söylemler, oyuncularla olan ilişkilerinde problemler yaşamasına sebep olabilir."

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

"Türk milli takımında bir potansiyel var. Bu potansiyeli doğru oyunla geliştirebilir. Bunu yapabilir mi, yapabilecek mi, buna da hocanın bundan sonra hocanın sürece bakışı belirleyecek" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

"HAMİT'İN BU İŞİ BAŞARACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bir dönem milli takımda birlikte oynadığı Hamit Altıntop'un milli takım ile ilgili bulunduğu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını aktaran Hüseyin Çimşir, "Hamit, futboldan gelen ve bu işi üst düzey yapmış bir arkadaşımız. Şimdi de milli takımda en yetkili kişi konumunda."

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

"Faroe Adaları maçının ardından beyanatları hocaya desteğini gösteriyor. Belki de ülkeye bir mesaj vermek için böyle konuştu. Hocayı getirme ve işleyiş ile ilgili en büyük sorumluluk onda gibi görünüyor. Bilgi ve birikim olarak bu işin üstesinden gelebilecek bir adam."

Beşiktaş Trabzonspor derbisi öncesi Hüseyin Çimşir konuştu: Problemler yaşayabilir

"Bu zorlukları, bu baskıyı hissetmiş olabilir. Onun için de orada agresif bir tepki vermiş olabilir ama bu işi başaracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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