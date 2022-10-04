Haberler Trabzonspor Sıra Monaco'da

Sıra Monaco'da

Son 3 maçını kazanan Trabzonspor, perşembe günü de Monaco’yu yıkmak istiyor. Hedef UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda liderliği ele geçirmek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Sıra Monaco'da

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda gözünü liderliğe çevirdi. Perşembe günü Monaco ile karşılaşacak bordo-mavililer, galibiyet serisini Avrupa'da da sürdürmek için mücadele edecek. İlk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Karadeniz devi, sahasında ise Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanışmıştı. Grupta 3 puanla averajla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Süper Lig'in ardından Avrupa'da da Trabzon'a galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

HANCI : HEDEFİMİZ LİDERLİK

Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, şampiyonluk yolunda Kayserispor karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, her hafta üzerine koyarak devam ettiklerini dile getirdi. Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ligdeki iyi oyunu Avrupa'da ortaya koyarak grubu lider olarak tamamlama yolunda ilerleyeceklerini vurguladı.

YOLCULUK YARIN

Fırtına'nın perşembe günü deplasmanda Monaco ile yapacağı karşılaşma öncesi antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım yarın saat 12.30'da THY'ye ait özel uçakla Monaco'ya hareket edecek.

MONACO ŞOV YAPTI: 4-1

Karadeniz devinin perşembe günkü rakibi Monaco, Nantes'i 4-1 mağlup ederek Fransa liginde 4'te 4 yaptı. Ev sahibi ekibin gollerini Embolo (2), Ben Yedder (5, 28, 60 (penaltı) kaydetti.

SON İDMAN STADYUMDA

Bordo-mavililer, Monaco maçı için son antrenmanını yarın 20.00'de II. Louis Stadyumu'nda yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

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