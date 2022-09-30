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Dünyaya örnek olduk

Başkan Ahmet Ağaoğlu: Silaha sarılmayın, birbirinize sarılın. Trabzon’da 500 bin insan birbirine sarılarak şampiyonluğumuzu kutladı ve bütün dünyanın gündemine oturdular.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 06:50
Dünyaya örnek olduk
Umut Vakfı'nın 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde düzenlediği 'Yaşama Hak Tanıyın' konulu afiş yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Bireysel silahsızlandırmaya yaptıkları katkılar nedeniyle Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na plaket takdim edildi. Başkan Ağaoğlu, "Şampiyonluk kutlamalarında silah kullanılırsa, Allah korusun ölüm ya da yaralanma olarak bir cana zarar gelirse, diye gece rüyalarıma giriyordu. Bunun önüne nasıl geçeceğimiz planını yaptık. 30 Nisan şampiyonluk kutlamaları yaklaşık 500 bin insan Akyazı Stadı'nda, kent meydanında, millet parkında ve sokaklarda muhteşem bir kutlama yaptı. Hep şunu söyledik, silaha sarılmayın birbirinize sarılın. İnsanlar birbirlerine sarılarak müthiş bir kutlama yaptılar ve bütün dünyanın gündemine oturdular" dedi.
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