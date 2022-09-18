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Trabzonspor'un kiralık futbolcusu Hakan Yeşil Adanaspor'da göz kamaştırıyor!

Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki genç futbolcu Hakan Yeşil, kiralık forma giydiği Adanaspor'da ortaya koyduğu performans ile dikkat çekiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 14:30
Trabzonspor'un kiralık futbolcusu Hakan Yeşil Adanaspor'da göz kamaştırıyor!

Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki genç futbolcu Hakan Yeşil, kiralık olarak gönderildiği Adanaspor'da ortaya koyduğu performans ile dikkat çekiyor.

Haber TS'nin derlediği habere göre; milli takım alt yaş gruplarında gösterdiği performans ile geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Hakan Yeşil'in Adana'da gösterdiği performans Trabzonspor teknik heyetinin de yakın takibinde.

Hakan Yeşil'in Adanaspor performansı;

Bodrumspor - 7,3 Reyting
Altayspor - 7,2 Reyting
Eyüpspor - 7,1 Reyting
Rizespor - 7,0 Reyting

MB topla buluşma 53
MB pas arası 3,3
MB top çalma 1,8
MB top sürme 2,5
MB ikili mücadele kazanma 5,8
MB başarılı uzun top 3,0


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