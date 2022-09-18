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Trabzonspor - Gaziantep FK maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo-mavililer mücadelenin 40. dakikasında penaltı kazandı. Trezegeut'in sağ kanattan yaptığı orta Hanousek'in eline çarptı. VAR tarafından uyarılan hakem Mete Kalkavan, pozisyonu incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 17:49 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 18:02
Trabzonspor - Gaziantep FK maçında VAR sonrası penaltı kararı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Akyazı'da oynanan müsabakada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı.

Heyecan düzeyi yüksek geçen karşılaşmanın 40. dakikasında penaltı kararı çıktı.

Sağ kanattan Trezeguet'in yaptığı orta Gaziantep FK'nın savunmacısı Hanousek'in eline çarptı. VAR'ın uyardığı hakem Mete Kalkavan, pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Bakasetas, fileleri havalandırmayı başardı.

İşte o an...



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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