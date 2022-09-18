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Trabzonspor Gaziantep FK maçı CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında, Akyazı'da Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, Gaziantep FK maçı öncesi  UEFA Avrupa Ligi grup maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Son şampiyon Trabzonspor, Gaziantep FK'yı da mağlup ederek, hem güven tazelemek hem de üst üste galibiyet elde ederek moralini yükseltmek istiyor. Trabzonspor - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 17:10
Trabzonspor Gaziantep FK maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER
TRABZONSPOR - Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok
GAZİANTEP FK - Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı 18 Eylül Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

YENİLMEZLİK SERİSİ
Trabzonspor, sahasında 559 gündür yenilmiyor. 2020-2021 sezonunun 29'uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 27 kez maça çıkan bordo-mavililer, bu karşılaşmalardan 17 galibiyet ve 10 beraberlikle ayrıldı. Söz konusu tarihten beri sahasında yenilmeyen Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşısında alacağı puan yada puanlar sonrasında ise Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasındaki 28 karşılaşmalık süreçten bu yana sahasında en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamış olacak.

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7. RANDEVU
Trabzonspor ile Gaziantep FK , Spor Toto Süper Lig'de 7. kez karşılaşacaklar. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililerin 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin rakibi karşısında yenilgisi bulunmazken, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

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