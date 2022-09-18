Taraftar istedi Umut mest etti

Taraftar, Umut Bozok'u piyano başına geçirdi. Trabzonspor, Resmi Fan Token Partneri Socios.com ile yaptığı oylamada, taraftarlara 'Taraftardan Fazlası Ol' dedi. Saha içindeki performansı kadar, müzik yeteneği ile de dikkat çeken Bozok, taraftarların seçtiği marşı sefer sahnede onlar için çaldı.

SÖZÜNÜ TUTTU

Binlerce taraftar 'Biz Dar Sokaklarında', 'Yarınlara gideceğiz' ve 'Yan yana yana yana' marşları arasından seçim yaptı. Şampiyonluk coşkusu ile dillerden düşmeyen 'Biz Dar Sokaklarında" marşı en çok oy alan seçenek oldu. 25 yaşındaki forvet de smokinini giyerek piyano başına geçti. Kısa bir piyano resitali ile taraftarlara verdiği sözü tuttu.