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Trabzonspor - Kızılyıldız: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Fırtına'nın sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla temsilcimizin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 21:36
Trabzonspor - Kızılyıldız: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Kızılyıldız kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla Fırtına'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

Bordo-mavililerin gollerini 16. dakikada Marek Hamsik ve 68. dakikada Trezeguet kaydetti.

Sırbistan ekibinin tek golü ise 89. dakikada Veljko Nikolic'ten geldi.

Hamsik'in attığı golün asistini Trezeguet yaparken, Trezeguet'in attığı golün asisti Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Konuk ekipte Kings Kangwa 63. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor bu sonuçla grubundaki 2. maçında ilk galibiyetini almış oldu.

61. dakikada Maxi Gomez'in yerine oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, 79. dakikada sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

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