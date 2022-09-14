Haberler Trabzonspor 7 maçta 1 galibiyet

7 maçta 1 galibiyet

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda 10 kişi kalan rakibi Ferencvaros 3-2 mağlup olmasının ardından Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demir-spor'a yine 3-2 kaybeden Trabzonspor, üst üste gelen mağlubiyetlerin şokunu yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
7 maçta 1 galibiyet
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda 10 kişi kalan rakibi Ferencvaros 3-2 mağlup olmasının ardından Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demir-spor'a yine 3-2 kaybeden Trabzonspor, üst üste gelen mağlubiyetlerin şokunu yaşıyor. Son 7 resmi maçında 1 galibiyet alabilen Karadaniz devi, bu sezon toplamda çıktığı 9 maçta 13 gol yerken; rakip ağlara 11 gol atabildi. Fırtına ayrıca oynadığı son 2 resmi karşılaşmada kalesinde toplam 6 gol gördü.
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