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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Sabah ve Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 08:45
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - TEZ KONUSU OLUR

Trabzonspor maçların ilk yarılarını neden bu kadar kötü oynuyor; Abdullah Avcı buna kafa yormalı... İlk yarıda rakibinden fark yiyen takımına müdahale eden Avcı'nın Hamsik, Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı tercihi doğruydu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Yanlış 11'le başlayıp doğru 11 ile maçı bitirdi bordo-mavililer. Vitor Hugo'nun nesi var, neden bu kadar etkisiz ve neden bu kadar hata yapıyor anlamış değilim.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maxi Gomez attığı golde usta işi bir vuruş yaptı. Ama Trabzonspor, yana-geriye oynamaktan, çıkarken top kaptırmaktan Maxi Gomez'i topla buluşturamadı ki...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Rakip daha 16. dakikada 10 kişi kalmış. Yenik durumdasın, at Umut Bozok'u da sahaya. Çift forvete dön, ne kaybedersin ki... Cesaretsiz zafer olmaz! Nitekim, Umut Bozok girip çift forvete döndükten sonra oyunu rakip kaleye yıktı Trabzonspor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

2. golde Maxi Gomez-Umut Bozok uyumu müthişti. Ferencvaros çok koşan, hızlı hücumlar yapan, kolay gol atabilen bir takım. Fizik güçleri de üst düzeyde. Ama iki takım arasında büyük kalite farkı var.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Sezona çok iyi başlayan Bakasetas dün de takımın en iyisiydi. Yüreği ile oynadı. Ama kaleye daha yakın oynasa, hem daha fazla şut atar, hem de skor üretir. O yüzden Bakasetas'ın rakip kaleye daha yakın oynaması lazım.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un geçen sezona göre kadro kalitesi daha da arttı. Ama oyun olarak geçen sezonun çok gerisinde. Kimilerine göre bu durum, tez konusu bile olur. Ama enseyi karartmamak gerekir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Yıldızların form düzeyi artıp, takım bütünlüğü sağlandığında tekrar geçen sezonki Trabzonspor'u izleriz. Umut Bozok'u Burak Yılmaz'a benzetiyorum. Ligimizde her maç gol atar. Adeta golü koklayan bir santrfor...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

İlk yarıyı kötü oynayıp, boşa geçiren Trabzonspor, 2. yarıda doğru 11 ile etkili oynadı. Ama Avrupa Ligi'ne puansız başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - DAĞINIK VE YETERSİZ

İlk iliği kaçıran, düğmeleri sonuna kadar ilikleyemez. Abdullah Avcı'nın 9 yabancıdan oluşan ilk 11'i dağınık ve yetersizdi. İlk 11 öyle hatalar yaptı ki, Trabzonspor 10 kişi kalan Ferencvaros'tan 3 gol yedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Gbamin, Bardhi ve Hugo yenilen gollerin ve kötü oyunun baş mimarlarıydı. İlk yarıda Bakasetas, Larsen ve Gomez Trabzon'u ayakta tutmak için mücadele etti. Son şampiyon Trabzonspor gibi bir büyük takımın savunması bu kadar büyük hatalar yapamaz. Macar takımının iki golünü savunma sadece izledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Büyük maçlarda Trabzonspor geriye düştüğünde Abdullah Avcı oyuna ilk yarı bitmeden dokunur ve geri dönüşleri sağlardı. Yusuf Yazıcı, Hamsik ve Eren Elmalı'nın oyuna girip, Bardhi, Hugo ve Gbamin'in çıkması Avcı'nın oyunu iyi izlediğinin göstergesiydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu değişiklikleri, Avcı felsefesinden ilk yarı bitmeden yapmasını beklerdim. Bu hamlelerin ardından, Umut Bozok'un ayağında fazla top tutan, aşırı çalım atan ve topu kalabalık içinde süren Abdülkadir'in yerine girmesi Trabzon'un 10 kişi kalan rakibini sahasına hapsetmesini sağladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ferencvaros gol yememek için kalabalık savunma yaptı. Trabzonspor, Umut'un golü dışında duvarı aşamayınca kaybetti. Abdullah Avcı'nın, yaptığı değişikliklerden oluşan 11'le maça başlamadığı için pişman olduğunu düşünüyorum.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Çağdaş futbolda Hugo gibi hızlı olmayan stoperler artık yok. Gbamin iyi bir kesici olabilir ama topu oyuna etkili sokamıyor. Trabzon geriye bakmamalı ve önündeki 5 maça kafa yormalı.

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