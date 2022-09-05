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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da 61 numaralı formayı giyecek!

Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiralamıştı. Daha önce bordo-mavili takımda 97 numarayı terleten Yusuf Yazıcı bu kez 61 numaralı formayı sırtına geçirecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 17:00
Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da 61 numaralı formayı giyecek!

Trabzonspor'un 3 yıl önce 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulübe kiralık olarak geri döndü. Dün özel uçakla İstanbul'a gelen 25 yaşındaki orta saha sağlık kontrolünden geçip sözleşmeyi imzaladı. Tekrar Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen milli oyuncu, "Farklı bir heyecanım var. Umarım bu heyecanımı sahada başarıyla pekiştiririm. Buraya gelmemde taraftarların çok etkisi ve desteği oldu" dedi. Trabzonspor'un sezon sonuna kadar kiraladığı yıldız oyuncunun, transferinde devreye girerek Lille'i ikna ettiği öğrenildi.

FORMA NUMARASI 61 OLDU

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı 61 numaralı formayı giyecek. Bordo Mavililerin yeni transferi 97 numaralı formadan vazgeçti.

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