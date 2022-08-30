TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Cedric Bakambu bombası!

Trabzonspor'a Fransa'da bomba bir haber geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un, Marsilya'dan 31 yaşındaki golcü oyuncu Cedric Bakambu için harekete geçtiği öğrenildi.
Trabzonspor'a Fransa'da bomba bir haber geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un, Marsilya'dan 31 yaşındaki golcü oyuncu Cedric Bakambu için harekete geçtiği öğrenildi.
Fransız kulübüyle resmi yazışmaların başladığı ve Bakambu'nun kiralanması için büyük mesafe katedildiği kaydedildi.
Geçmişte Bursaspor forması da giyen, daha sonra 7.5 milyon euro'ya Villarreal'e, oradan da 40 milyon euro'ya Çin'e giden Bakambu, Marsilya'da bu sezon fazla şans bulamadı.
Oyuncunun Trabzonspor'a gelmeyi istediği ve transferin bitme noktasında olduğu kaydedildi.
31 yaşındaki deneyimli yıldız, kariyerinde çıktığı toplam 363 karşılaşmada 151 gole imzasını attı. Bakambu'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...