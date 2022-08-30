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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Cedric Bakambu bombası!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Transfer çalışmalarında gaza basan Trabzonspor, birçok önemli ismi renklerine bağladı. Operasyonlarını sürdüren Fırtına'nın gündemine son olarak Kongolu forvet Cedric Bakambu geldi. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 09:30
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Cedric Bakambu sürprizi! Kiralık olarak...

Trabzonspor'a Fransa'da bomba bir haber geldi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un, Marsilya'dan 31 yaşındaki golcü oyuncu Cedric Bakambu için harekete geçtiği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Cedric Bakambu sürprizi! Kiralık olarak...

Fransız kulübüyle resmi yazışmaların başladığı ve Bakambu'nun kiralanması için büyük mesafe katedildiği kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Cedric Bakambu sürprizi! Kiralık olarak...

Geçmişte Bursaspor forması da giyen, daha sonra 7.5 milyon euro'ya Villarreal'e, oradan da 40 milyon euro'ya Çin'e giden Bakambu, Marsilya'da bu sezon fazla şans bulamadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Cedric Bakambu sürprizi! Kiralık olarak...

Oyuncunun Trabzonspor'a gelmeyi istediği ve transferin bitme noktasında olduğu kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan Cedric Bakambu sürprizi! Kiralık olarak...

31 yaşındaki deneyimli yıldız, kariyerinde çıktığı toplam 363 karşılaşmada 151 gole imzasını attı. Bakambu'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

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