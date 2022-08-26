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Trabzonspor Jean-Philippe Gbamin transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Trabzonspor, geçtiğimiz gün Türkiye'ye getirdiği Jean-Philippe Gbamin'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, Gbamin'in Everton'dan sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandığı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 22:55 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 23:07
Trabzonspor Jean-Philippe Gbamin transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in, 2022-2023 futbol sezonu için, Kulübümüze bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Everton FC ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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