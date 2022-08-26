Trabzonspor Jean-Philippe Gbamin transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin'i bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in, 2022-2023 futbol sezonu için, Kulübümüze bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Everton FC ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

O da artık bir fırtına. 🌪️

Trabzonspor'a hoş geldin Jean-Philippe Gbamin! ❤️💙 pic.twitter.com/P9RiEDoAiv — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 26, 2022