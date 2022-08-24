"Yeni hikaye yazacağız"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve Abdülkadir Ömür, Kopenhag maçı öncesinde basının sorularını yanıtladı. Usta çalıştırıcı "İlk maçta oyunu kazanıp skoru kazanamamıştık. Rövanş maçında oyunla birlikte skoru da almak istiyoruz. Muhteşem Trabzonspor taraftarıyla birlikte kazanacağız. Onlardan isteğim sabırlı olmaları. Rakip 2. bölgede bekleyen bir takım. O yüzden topu diğer kanada çevirirken geri veya yana da oynayabiliriz. Bize oyunun her anında destek olsunlar" ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı, rakibin en önemli kozunun duran toplar olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Rakibe bu fırsatları vermemek için uğraşacağız. En iyi şekilde, konsantrasyonumuzla, yeni bir hikaye yazmak için Kopenhag önünde çok güzel fırsat var. Bu şehir, bu kulüp, bunu hak ediyor" dedi. Avcı, Trabzon şehri için tarihi bir gün geçireceklerini kaydetti. Emeklerinin sonunda hedeflerinin Şampiyonalar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu söyledi.



"HAMSIK YOK BAKASETAS BELKİ"

Abdullah Avcı, sakat oyuncuların durumuyla ilgili bilgi paylaştı. Usta çalıştırıcı "Marek Hamsik'in durumu olumlu gidiyor ama bu maçta bizimle olamayacak. Bakasetas'ın sakatlığı geçen hafta oldu. Durumunu anlık olarak takip ediyoruz. Şu an itibarıyla o da zor görünüyor. Maç saatinde karar vereceğiz"



"TARİHİ BİR MAÇ"

Abdülkadir Ömür basın toplantısında şunları söyledi: İlk hedefim şampiyon olmaktı. Şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi sürecini düşünmeye başladık. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca tüylerimiz diken diken oldu. Orası herkesin hayal ettiği bir arena. Türkiye'ye bu gurur yaşatmak istiyoruz"