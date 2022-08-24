Haberler Trabzonspor "Yeni hikaye yazacağız"

"Yeni hikaye yazacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Trabzon şehri için tarihi bir gün. Yeni bir hikaye yazmak için güzel bir fırsat. Gruplara kalmak istiyoruz

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
"Yeni hikaye yazacağız"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve Abdülkadir Ömür, Kopenhag maçı öncesinde basının sorularını yanıtladı. Usta çalıştırıcı "İlk maçta oyunu kazanıp skoru kazanamamıştık. Rövanş maçında oyunla birlikte skoru da almak istiyoruz. Muhteşem Trabzonspor taraftarıyla birlikte kazanacağız. Onlardan isteğim sabırlı olmaları. Rakip 2. bölgede bekleyen bir takım. O yüzden topu diğer kanada çevirirken geri veya yana da oynayabiliriz. Bize oyunun her anında destek olsunlar" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, rakibin en önemli kozunun duran toplar olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı "Rakibe bu fırsatları vermemek için uğraşacağız. En iyi şekilde, konsantrasyonumuzla, yeni bir hikaye yazmak için Kopenhag önünde çok güzel fırsat var. Bu şehir, bu kulüp, bunu hak ediyor" dedi. Avcı, Trabzon şehri için tarihi bir gün geçireceklerini kaydetti. Emeklerinin sonunda hedeflerinin Şampiyonalar Ligi'nde gruplara kalmak olduğunu söyledi.

"HAMSIK YOK BAKASETAS BELKİ"
Abdullah Avcı, sakat oyuncuların durumuyla ilgili bilgi paylaştı. Usta çalıştırıcı "Marek Hamsik'in durumu olumlu gidiyor ama bu maçta bizimle olamayacak. Bakasetas'ın sakatlığı geçen hafta oldu. Durumunu anlık olarak takip ediyoruz. Şu an itibarıyla o da zor görünüyor. Maç saatinde karar vereceğiz"

"TARİHİ BİR MAÇ"
Abdülkadir Ömür basın toplantısında şunları söyledi: İlk hedefim şampiyon olmaktı. Şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi sürecini düşünmeye başladık. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca tüylerimiz diken diken oldu. Orası herkesin hayal ettiği bir arena. Türkiye'ye bu gurur yaşatmak istiyoruz"

DİĞER
Burak Yılmaz hocalık kariyerine erken başladı! Fortuna Sittard’da ilginç olay…
FBI baskını çok konuşulmuştu! Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı
Tarih yazma zamanı! İşte Fırtına'nın Kopenhag 11'i
G.Saray'da yerliler bir bir kaçıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tarih yazma zamanı! İşte Fırtına'nın Kopenhag 11'i
Uğurcan taraftara seslendi! Kopenhag maçında...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Okan Buruk Milan'ın yıldızını alıyor! Sürpriz transfer...
Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı alarm verildi...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da ayrılık! İki isimden biri yolcu Kartal'da ayrılık! İki isimden biri yolcu 07:46
Konyaspor Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı! Konyaspor Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı! 01:15
Konyaspor Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı! Konyaspor Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'a kiraladı! 01:14
Maccabi Haifa Devler Ligi'nde! Maccabi Haifa Devler Ligi'nde! 00:03
Maccabi Haifa Devler Ligi'nde! Maccabi Haifa Devler Ligi'nde! 00:03
Viktoria Plzen geriden gelip turladı! Viktoria Plzen geriden gelip turladı! 00:00
Daha Eski
Viktoria Plzen geriden gelip turladı! Viktoria Plzen geriden gelip turladı! 00:00
Benfica Devler Ligi'nde gruplara kaldı! Benfica Devler Ligi'nde gruplara kaldı! 23:50
Benfica Devler Ligi'nde gruplara kaldı! Benfica Devler Ligi'nde gruplara kaldı! 23:49
Fenerbahçe Beko sezonu açtı Fenerbahçe Beko sezonu açtı 23:43
Fenerbahçe Beko sezonu açtı Fenerbahçe Beko sezonu açtı 23:43
Uğurcan taraftara seslendi! Kopenhag maçında... Uğurcan taraftara seslendi! Kopenhag maçında... 23:03