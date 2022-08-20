Kopenhag galip: 3-0

Kopenhag, Danimarka Süper Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Lyngby'ye konuk oldu. Claesson (2) ve Biel'in (pen.) golleriyle üçüncü galibiyetini alarak 9 puanla 4. sıraya yükseldi. 3 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Kopenhag'ın ligde henüz beraberliği yok.

KOPENHAG'DA 6 KİŞİ YOKTU

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag dün Lyngby ile karşılaştı. Tedavilerine devam edilen Kamil Grabara, Davit Khocholava, Nicolai Boilesen, Luther Singh, Roony Bardghji ve Mohamed Daramy bu mücadelede forma giyemedi.