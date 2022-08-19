Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi biletler satışa çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 20:17
Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Trabzonspor-FC Kopenhag maçının biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa sunuldu.

Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği, misafir tribün biletlerinin ise deplasman takımına ayrıldığı kaydedildi.

Öte yandan bilet almak isteyen taraftarlar, şehir merkezinde Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

DİĞER
Petek Dinçöz gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti! Yeni iddia ortalığı karıştırdı: Petek Dinçöz hamile mi?
Beşiktaş'ın gündemindeki Alli'nin menajeri Lampard konuştu
F.Bahçe'nin genç yeteneğine sürpriz talip!
Beşiktaş'a Colley yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti
Ahmetcan Fırtına'nın tarihine geçti! Yusuf, Gökdeniz ve Fatih...
İLK KEZ TERCİH YAPACAK ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
F.Bahçeli yıldıza şok sözler! ''Fırça yemiş''
Futboldan önce o vardı!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor - Galatasaray | CANLI Ümraniyespor - Galatasaray | CANLI 20:45
Buruk'tan flaş Mertens sözleri! Buruk'tan flaş Mertens sözleri! 20:30
Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı 20:17
Morgan Gibbs-White Nottingham Forest'ta Morgan Gibbs-White Nottingham Forest'ta 20:07
Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek toprağa verildi Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek toprağa verildi 19:33
F.Bahçe'nin genç yeteneğine sürpriz talip! F.Bahçe'nin genç yeteneğine sürpriz talip! 19:32
Daha Eski
Casemiro Manchester United yolunda Casemiro Manchester United yolunda 19:30
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti 19:27
Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama 19:26
Beşiktaş'ta altyapıdan iki imza! Beşiktaş'ta altyapıdan iki imza! 19:25
Beşiktaş'a Colley yanıtı! Beşiktaş'a Colley yanıtı! 18:36
Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri! Lampard'dan flaş Dele Alli sözleri! 18:18