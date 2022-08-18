Visca'nın yerine Efecan Karaca

Trabzonspor, Hatayspor maçında Edin Visca şoku yaşamıştı. Sol kolunu kıran Boşnak yıldız ilk devreyi kapatmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, buraya da takviye yapılması gerektiğini belirtti. Bordo-mavili idareciler, Alanyaspor'un kanat oyuncusu Efecan Karaca'ya kanca attı. 32 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibi ile görüşmeler başladı. Alanyaspor 1.2 milyon euro istiyor, Fırtına rakamı düşürmeye çalışıyor. Efecan daha önce iki defa daha Trabzonspor'un kapısına kadar gelmiş, iş imza aşamasına yakınken bozulmuştu.