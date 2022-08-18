Haberler Trabzonspor Visca'nın yerine Efecan Karaca

Visca'nın yerine Efecan Karaca

Boşnak yıldız ilk devreyi kapatınca Fırtına transfere sarıldı. Hedefte yine Efecan var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Visca'nın yerine Efecan Karaca
Trabzonspor, Hatayspor maçında Edin Visca şoku yaşamıştı. Sol kolunu kıran Boşnak yıldız ilk devreyi kapatmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, buraya da takviye yapılması gerektiğini belirtti. Bordo-mavili idareciler, Alanyaspor'un kanat oyuncusu Efecan Karaca'ya kanca attı. 32 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibi ile görüşmeler başladı. Alanyaspor 1.2 milyon euro istiyor, Fırtına rakamı düşürmeye çalışıyor. Efecan daha önce iki defa daha Trabzonspor'un kapısına kadar gelmiş, iş imza aşamasına yakınken bozulmuştu.
DİĞER
Ünlü iş insanı İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı’nın sevgilisi tarafından darp edildi 'Daha beteri gelecek’
Mergim Berisha’nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu'dan skandal yaratacak iddialar! "Düğünümüze iki ay kala beni evden attı"
Cimbom'a bir Norveçli daha! Midtsjö kefil oldu
Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da sıra forvette! İşte gündemdeki 4 isim
İşte gerçek Bakasetas
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
MasterChef ana kadroya kim girdi?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 AĞUSTOS)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef de Souza sevinci Josef de Souza sevinci 06:30
Icardi iddiası Icardi iddiası 06:26
Karabağ'da kazanan yok! Karabağ'da kazanan yok! 23:58
5 gollü maçta kazanan M. Haifa! 5 gollü maçta kazanan M. Haifa! 23:57
Benfica deplasmanda galip! Benfica deplasmanda galip! 23:56
LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta 23:17
Daha Eski
"Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak" "Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak" 23:15
İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler! 23:14
G.Saray'a Icardi transferinde bir rakip daha! G.Saray'a Icardi transferinde bir rakip daha! 23:06
Flaş Arda kararı! 5 milyon euro'ya... Flaş Arda kararı! 5 milyon euro'ya... 23:06
Szalai transferinde flaş gelişme! Szalai transferinde flaş gelişme! 23:07
F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle 23:07