TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Trabzonspor, ligde oynadığı Hatayspor maçında Edin Visca şoku yaşamıştı.
Sol kolu kırılan Boşnak yıldız ilk devreyi kapatmıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, buraya da takviye yapılması gerektiğini belirtti.
Trabzonspor, ligde oynadığı Hatayspor maçında Edin Visca şoku yaşamıştı.
Sol kolu kırılan Boşnak yıldız ilk devreyi kapatmıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, buraya da takviye yapılması gerektiğini belirtti.
Bordo-mavili idareciler, Alanyaspor'un kanat oyuncusu Efecan Karaca'ya kanca attı.
32 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibi ile görüşmeler başladı.
Alanyaspor 1.2 milyon euro istiyor, Fırtına rakamı düşürmeye çalışıyor.
Efecan daha önce iki defa daha Trabzonspor'un kapısına kadar gelmiş, iş imza aşamasına yakınken bozulmuştu.
EFECAN KARACA KİMDİR?
16 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.
Sırasıyla Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve Alanyaspor formaları giydi.
2013'ten bu yana Akdeniz ekibinde görev yapıyor.
1.69 cm boyundaki sağ kanat, forvet hattında da oynayabiliyor.
32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 8 kez de A Milli Takım formasını terletti ve ay-yıldızlı ekiple 1 gole imzasını attı.
Efecan Karaca'nın güncel piyasa değeri 1.9 milyon euro...