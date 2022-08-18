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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Edin Visca'nın şok sakatlığı ile sarsılan Trabzonspor, yıldız futbolcunun alternatifini Alanyaspor'da buldu. Fırtına, daha önce de görüşmeler yaptığı Efecan Karaca için yeniden devreye girdi. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 11:03
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Trabzonspor, ligde oynadığı Hatayspor maçında Edin Visca şoku yaşamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Sol kolu kırılan Boşnak yıldız ilk devreyi kapatmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Teknik direktör Abdullah Avcı, buraya da takviye yapılması gerektiğini belirtti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Bordo-mavili idareciler, Alanyaspor'un kanat oyuncusu Efecan Karaca'ya kanca attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

32 yaşındaki futbolcu için Akdeniz ekibi ile görüşmeler başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Alanyaspor 1.2 milyon euro istiyor, Fırtına rakamı düşürmeye çalışıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Efecan daha önce iki defa daha Trabzonspor'un kapısına kadar gelmiş, iş imza aşamasına yakınken bozulmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

EFECAN KARACA KİMDİR?

16 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Sırasıyla Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve Alanyaspor formaları giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

2013'ten bu yana Akdeniz ekibinde görev yapıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

1.69 cm boyundaki sağ kanat, forvet hattında da oynayabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 8 kez de A Milli Takım formasını terletti ve ay-yıldızlı ekiple 1 gole imzasını attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Edin Visca'nın yerine hedef Efecan Karaca!

Efecan Karaca'nın güncel piyasa değeri 1.9 milyon euro...

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