Umut Bozok’ta sona doğru!

Spor Toto Süper Lig'e kayıpsız başlayan Trabzonspor'da hedef taraftarını yeni sezonda mutlu etmek.
Spor Toto Süper Lig'e kayıpsız başlayan Trabzonspor'da hedef taraftarını yeni sezonda mutlu etmek.
Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayan Abdullah Avcı, Visca şoku yaşıyor.
Hatayspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Visca'nın kolu kırıldı.
Boşnak oyuncunun sahalara dönüş süresinin uzun olması bordo mavili yönetimi harekete geçirdi.
Edin Visca'nın beklemedik sakatlığı planları bozarken, yeri için birçok ismin adı geçiyor.
Abdullah Avcı yönetime özellikle yerli statüsünde kullanabileceği isimleri iletti.
Bordo-mavililer bu doğrultuda çalışmalarına hız verdi.
Karadeniz temsilcisi kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
'Nokta atışı' transferlerle gücüne güç katan bordo-mavililer, Umut Bozok transferinde önemli mesafe kat etti.
Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan 25 yaşındaki oyuncu için önce kulübü Lorient ile pazarlık masasına oturuldu.
Fırtına, 2 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.
Fransız ekibinin onay vermesinin ardından futbolcuyla görüşmeler başladı.
Trabzonspor, Umut'a 1 milyon Euro'ya yakın bir ücret önerdi.
Bordo-mavili kulübün yetkilileri bu transferin kısa sürede bitmesini beklediklerini ilettiler.
Umut Bozok da heyecanlı şekilde anlaşmanın tamamlanması için bekleyişte.