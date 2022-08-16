Haberler Trabzonspor Umut Bozok’ta sona doğru!

Umut Bozok’ta sona doğru!

Trabzonspor, geçen sezonun gol kralı için kulübü Lorient’e 2 milyon euro önerdi. Genç oyuncuya da 1 milyon euro teklif edildi. Umut Bozok istekli. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Umut Bozok’ta sona doğru!

Spor Toto Süper Lig'e kayıpsız başlayan Trabzonspor'da hedef taraftarını yeni sezonda mutlu etmek.

Umut Bozok’ta sona doğru!

Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayan Abdullah Avcı, Visca şoku yaşıyor.

Umut Bozok’ta sona doğru!

Hatayspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Visca'nın kolu kırıldı.

Umut Bozok’ta sona doğru!

Boşnak oyuncunun sahalara dönüş süresinin uzun olması bordo mavili yönetimi harekete geçirdi.

Umut Bozok’ta sona doğru!

Edin Visca'nın beklemedik sakatlığı planları bozarken, yeri için birçok ismin adı geçiyor.

Umut Bozok’ta sona doğru!

Abdullah Avcı yönetime özellikle yerli statüsünde kullanabileceği isimleri iletti.

Umut Bozok’ta sona doğru!

Bordo-mavililer bu doğrultuda çalışmalarına hız verdi.

Umut Bozok’ta sona doğru!

Karadeniz temsilcisi kusursuz bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Umut Bozok’ta sona doğru!

'Nokta atışı' transferlerle gücüne güç katan bordo-mavililer, Umut Bozok transferinde önemli mesafe kat etti.

Umut Bozok’ta sona doğru!

Geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan 25 yaşındaki oyuncu için önce kulübü Lorient ile pazarlık masasına oturuldu.

Umut Bozok’ta sona doğru!

Fırtına, 2 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.

Umut Bozok’ta sona doğru!

Fransız ekibinin onay vermesinin ardından futbolcuyla görüşmeler başladı.

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