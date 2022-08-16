İşte Kopenhag Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri!

Süper lig'i şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor o günden bu yana Devler Ligi için hazırlanıyordu. Grup aşamasına kalmak için play-off turunu aşması gereken bordo-mavililer, Kopenhag ile eşleşmişti. İşte o gün geldi çattı. Şehrin yıldızı Trabzonspor dün eşleşmenin ilk maçı için Kopenhag'a uçtu. Şampiyonlar Ligi heyecanıyla kasıp kavrulan Karadeniz temsilcisinde ana hedef disiplinden kopmadan, rövanş karşılaşması öncesinde avantajlı skoru almak. Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencilerine, Kopenhag'ın güçlü ve zayıf yönlerini ezberletti. Oyuncularından tam konsantrasyon istedi.



Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu. Avcı bugünkü 11'ini de belirledi. Gıda zehirlenmesi geçirdiği için Hatay'a karşı oynayamayan Dorukhan Toköz orta alanda yer alacak. Savunmada Stefano Denswil-Vitor Hugo ikilisi forma giyecek.

MUHTEMEL 11'LER



KOPENHAG: Johnsson, Diks, Vavro, Kristansen, Claesson, Lerager, Haraldsson, Falk, Biel amoo, Babacar.



TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, A.Ömür, Trezeguet, Cornelius.