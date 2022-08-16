Abdullah Avcı Kopenhag maçı sonrası konuştu!

Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor Kopenhag ile karşılaştı. Danimarka ekibinin sahasında oynanan mücadele 2-1 sonuçla ev sahibi takımın lehine sonuçlandı.



Karşılaşma sonrası teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

"Skoru alamamış ama oyun tatmin etmiş bir takım olarak sahaya çıkıyoruz. İlk gole kadar oyun elimizdeydi. İkinci yarıda planladığımız dominant oyunu sergiledik."

"Bence bir sonraki maç için son derece sağlıklı mesajlar verdik."

"Ben oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun karşılığını 2. maçta alacağız."

"Trabzonspor taraftarı bundan mutlu olsun, takım harika mesajlar veriyor. İkinci maçta onların müthiş desteğiyle birlikte gruba kalacağımıza inanıyorum."