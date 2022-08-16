Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı Kopenhag maçı sonrası konuştu!

Abdullah Avcı Kopenhag maçı sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Kopenhag'ın konuğu oldu. Fırtına sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken teknik direktör Abdullah Avcı maç sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, "

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:16 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:45
Abdullah Avcı Kopenhag maçı sonrası konuştu!

Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Trabzonspor Kopenhag ile karşılaştı. Danimarka ekibinin sahasında oynanan mücadele 2-1 sonuçla ev sahibi takımın lehine sonuçlandı.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ

"Skoru alamamış ama oyun tatmin etmiş bir takım olarak sahaya çıkıyoruz. İlk gole kadar oyun elimizdeydi. İkinci yarıda planladığımız dominant oyunu sergiledik."

"Bence bir sonraki maç için son derece sağlıklı mesajlar verdik."

"Ben oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. İnşallah bunun karşılığını 2. maçta alacağız."

"Trabzonspor taraftarı bundan mutlu olsun, takım harika mesajlar veriyor. İkinci maçta onların müthiş desteğiyle birlikte gruba kalacağımıza inanıyorum."

DİĞER
Jennifer Lopez ve Ben Affleck düğün hazırlığında! Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in düğünü 3 gün sürecek!
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Rıza Pekkutsal'dan kahreden haber! 87 yaşında vefat etti! Korkusuz Korkak ve Kaygısızlar'ın yıldızıydı...
Sevilla'dan flaş Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya...
Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Umut Bozok’ta sona doğru!
Fırtına'dan Bartra paylaşımı!
İşte Avatar: Generations oynanış detayları
Emekli maaşı banka promosyonu ne kadar?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı: Dominant oynadık! Avcı: Dominant oynadık! 00:10
Rangers ve Eindhoven yenişemedi! Rangers ve Eindhoven yenişemedi! 23:56
Fırtına turu Trabzon'a bıraktı! Fırtına turu Trabzon'a bıraktı! 23:55
Bodo / Glimt tur kapısını araladı! Bodo / Glimt tur kapısını araladı! 23:50
Ozan Tufan attı Hull City berabere kaldı! Ozan Tufan attı Hull City berabere kaldı! 23:41
İsmail Köybaşı Göztepe'de İsmail Köybaşı Göztepe'de 23:39
Daha Eski
Vedat Albayrak'tan altın madalya Vedat Albayrak'tan altın madalya 18:21
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 18:30
Sevilla'dan flaş Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya... Sevilla'dan flaş Nelsson kararı! 20 milyon Euro'ya... 18:40
Türkiye şampiyon tamamladı! Türkiye şampiyon tamamladı! 19:02
Beşiktaş Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü 19:40
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 20:11