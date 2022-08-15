Geleceğin yıldızı Lahtimi!

Karadeniz ekibi dün bir transfer daha gerçekleştirdi. Bordomavililer hücum hattını genişletmek için bir süredir görüşme halinde olduğu Montasser Lahtimi'yi de renklerine bağladı. Fus Rabat takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu dün şehre geldi. Genç hücum oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık imzayı atacak. Lahtimi "Trabzonspor gibi güçlü bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Burada önemli oyuncularla birlikte forma giyeceğim. Çok heyecanlıyım" diye konuştu. Bordo-mavili idareciler de Lahtimi'nin önemli bir potansiyel olduğunu söylediler ve ondan büyük işler beklediklerini kaydettiler.