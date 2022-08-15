Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynacağı Kopenhag maçı öncesi, teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR



"Önemli bir kültüre, Şampiyonlar Ligi kültürüne sahip bir takım olan Kopenhag ile oynayacağız. 22 senedir aralıksız olarak Avrupa kupalarında olan bir ekip. Topa sahip olan, genç, koşu mesafesi yüksek, baskıyı yoğun yapan, etkili duran top kullanan bir takım"

"Önemli bir kültüre, Şampiyonlar Ligi kültürüne sahip bir takım olan Kopenhag ile oynayacağız. 22 senedir aralıksız olarak Avrupa kupalarında olan bir ekip. Topa sahip olan, genç, koşu mesafesi yüksek, baskıyı yoğun yapan, etkili duran top kullanan bir takım"

"Seyirci atmosferi çok etkili. Güçlü-güçsüz yönlerin analizini yaptık ve çalıştık. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne uzun süre sonra katılabilmesi için, tüm hazırlıklarımızı bunun üzerine yaptık"

"Trabzonspor'da 21 ay bitirdim. Süreç sürekli üstüne koyarak devam ediyor. Öz güvenli şekilde devam eden bir takımız. 21 aydır ilkleri yapan bir takım olarak, Kopenhag'ı da eleyip gruplarda kendimize yer bulmak istiyoruz"

"Kopenhag maçı için taktikleri Cornelius'tan aldım zaten"