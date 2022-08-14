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Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:12
Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve denge çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, Kopenhag maçı hazırlıklarına 14 Ağustos Pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
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