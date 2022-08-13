TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.
Bordo mavili ekip yaz transfer döneminde de kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı.
Karadeniz Fırtınası hamlelerini sürdürmek istiyor.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.
Bordo mavili ekip yaz transfer döneminde de kadrosuna önemli takviyeler yapmıştı.
Karadeniz Fırtınası hamlelerini sürdürmek istiyor.
Sıradaki hamle ise savunma hattına yapılacak.
Trabzonspor sağ stoper arayışlarında Marc Bartra isminde karar kılmıştı.
Bordo-mavili kulüp, Real Betis ile anlaşmaya vardıktan sonra oyuncu tarafını da ikna etmişti.
Bartra'yı alacak olan uçak oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ne kalma, şampiyonluk bonusu ve menajerlik ücreti gibi rakamlarda diretmesi üzerine Sevilla'dan kalkış yapmadı.
Maliyetler artınca Trabzonspor pazarlıkları sürdürme kararı aldı.
Transferle ilgili sürecin çözülmeyecek noktada olmadığı öğrenildi ancak görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro.
Bu rakam 2019'da 22 milyon Euro'ya çıkmıştı.
Real Betis'te oynayan futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Bartra 2018'de İspanyol kulübüne 10.5 milyon Euro bonservisle transfer oldu.