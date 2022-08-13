Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Stoper mevkiinde Marc Bartra ile anlaşma noktasına gelen bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir bu transfer için temaslar sürerken görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

Sıradaki hamle ise savunma hattına yapılacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

Trabzonspor sağ stoper arayışlarında Marc Bartra isminde karar kılmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

Bordo-mavili kulüp, Real Betis ile anlaşmaya vardıktan sonra oyuncu tarafını da ikna etmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

Fırtına, dün tecrübeli savunam oyuncusunu almak için Sevilla'ya uçak göndermişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

Bartra'yı alacak olan uçak oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ne kalma, şampiyonluk bonusu ve menajerlik ücreti gibi rakamlarda diretmesi üzerine Sevilla'dan kalkış yapmadı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

Maliyetler artınca Trabzonspor pazarlıkları sürdürme kararı aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

Transferle ilgili sürecin çözülmeyecek noktada olmadığı öğrenildi ancak görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Marc Bartra transferinde flaş gelişme! Görüşmelerde son durum...

Bu rakam 2019'da 22 milyon Euro'ya çıkmıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına galibiyete sevinemedi!
Abdullah Avcı: "Şampiyon şekilde devam ediyorlar"
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Lemos şaşkınlığı! Taraftarlardan övgü geldi F.Bahçe'de Lemos şaşkınlığı! Taraftarlardan övgü geldi 01:40
Flaş Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi Flaş Cicaldau gelişmesi! Menajeri Türkiye'ye geldi 01:39
Buruk'un Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılacak mı? Buruk'un Gomis raporu ortaya çıktı! Ayrılacak mı? 01:38
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 01:28
Transferde kılıçlar çekildi! Cimbom'dan Sevilla'ya Victor Nelsson resti Transferde kılıçlar çekildi! Cimbom'dan Sevilla'ya Victor Nelsson resti 01:28
Abdullah Avcı: "Şampiyon şekilde devam ediyorlar" Abdullah Avcı: "Şampiyon şekilde devam ediyorlar" 01:25
Daha Eski
Fırtına galibiyete sevinemedi! Fırtına galibiyete sevinemedi! 01:24
Fırtına'da şok sakatlık! Ambulansla götürüldü Fırtına'da şok sakatlık! Ambulansla götürüldü 01:23
İşte Cornelius'un iptal edilen golü! İşte Cornelius'un iptal edilen golü! 01:23
G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! 01:23
Beşiktaş'ta Fas duvarı! Beşiktaş'ta Fas duvarı! 01:23
G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... G.Saray Belotti transferinde onu bekliyor! Shomurodov... 01:23