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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavililer sağ stoper bölgesi için İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'de forma giyen Marc Bartra ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun Karadeniz devinden alacağı maaşı ise İspanyollar duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 07:44
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

Trabzonspor, 31 yaşındaki stoper Marc Bartra'yı kadrosuna katmaya çok yakın...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

Bordo-mavililer, İspanyol oyuncunun kendisi ve kulübü Real Betis ile anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

İspanyol ekibiyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Bartra, Trabzon'un yolunu tutacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

Transferde ısrarcı olan oyuncunun menajerleriyle yoğun bir pazarlık sürecine giren Trabzonspor oyuncuya maaşının yanı sıra ekstra olarak Şampiyonlar Ligi bonusu vereceğini ifade etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

Oyuncu cephesi de Trabzonspor'dan ekstra olarak belirli bir maça çıkma karşılığında bonus istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

31 yaşındaki futbolcunun menajeri de gelişmeler sonrasında, "Kesin diyemem ama görünüşe göre cuma günü Trabzon'a geleceğiz" açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanya basınında yer alan haberde, Bartra'nın Trabzonspor'dan alacağı maaş duyuruldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

Marca'da yer alan haberde, Fırtına Bartra'ya bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

KUPA CANAVARI

Önemli bir yıldızı kadrosuna katmayan hazırlanan Bordo-Mavililer adeta bir kupa koleksiyonerini renklerine bağlayacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

Kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund ve Real Betis formaları giyen Bartra, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

Espanyol alt yapısından çıkmasının ardından Katalan devi Barcelona'ya geçen ve La Masia'nın yetiştirdiği cevherlerden biri olan Marc Bartra, 2016 yılında Dortmund'a transfer olmuş, 2018'de ise 10.5 milyon euroya ülkesinin takımlarından Real Betis ile ikinci La Liga kariyerine başlamıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

31 yaşındaki stoper 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

MARC BARTRA KİMDİR?

Real Betis takımında stoper mevkinde forma giyen Marc Bartra, 15 Ocak 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

184 cm boyunda ve 70 kilo olan Marc Bartra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

Geçen sezon Betis forması ile sezon 32 maça çıkan Marc Bartra, 6 sarı kart görmüştür.

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