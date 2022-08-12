TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

Trabzonspor, 31 yaşındaki stoper Marc Bartra'yı kadrosuna katmaya çok yakın...
Trabzonspor, 31 yaşındaki stoper Marc Bartra'yı kadrosuna katmaya çok yakın...
Bordo-mavililer, İspanyol oyuncunun kendisi ve kulübü Real Betis ile anlaşmaya vardı.
İspanyol ekibiyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Bartra, Trabzon'un yolunu tutacak.
Transferde ısrarcı olan oyuncunun menajerleriyle yoğun bir pazarlık sürecine giren Trabzonspor oyuncuya maaşının yanı sıra ekstra olarak Şampiyonlar Ligi bonusu vereceğini ifade etti.
Oyuncu cephesi de Trabzonspor'dan ekstra olarak belirli bir maça çıkma karşılığında bonus istedi.
31 yaşındaki futbolcunun menajeri de gelişmeler sonrasında, "Kesin diyemem ama görünüşe göre cuma günü Trabzon'a geleceğiz" açıklamasını yaptı.
İSPANYOLLAR DUYURDU
İspanya basınında yer alan haberde, Bartra'nın Trabzonspor'dan alacağı maaş duyuruldu.
Marca'da yer alan haberde, Fırtına Bartra'ya bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.
KUPA CANAVARI
Önemli bir yıldızı kadrosuna katmayan hazırlanan Bordo-Mavililer adeta bir kupa koleksiyonerini renklerine bağlayacak.
Kariyerinde Barcelona, Borussia Dortmund ve Real Betis formaları giyen Bartra, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.
DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI
Espanyol alt yapısından çıkmasının ardından Katalan devi Barcelona'ya geçen ve La Masia'nın yetiştirdiği cevherlerden biri olan Marc Bartra, 2016 yılında Dortmund'a transfer olmuş, 2018'de ise 10.5 milyon euroya ülkesinin takımlarından Real Betis ile ikinci La Liga kariyerine başlamıştı.
31 yaşındaki stoper 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Kupası ve 1 Almanya Kupası kazandı.
MARC BARTRA KİMDİR?
Real Betis takımında stoper mevkinde forma giyen Marc Bartra, 15 Ocak 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.
184 cm boyunda ve 70 kilo olan Marc Bartra, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Geçen sezon Betis forması ile sezon 32 maça çıkan Marc Bartra, 6 sarı kart görmüştür.
Marc Bartra, ayrıca takımına 2 gollük katkı sağlamıştır.
İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri ise tam 6 milyon Euro...