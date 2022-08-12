TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marc Bartra'nın alacağı maaşı duyurdular

DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

Espanyol alt yapısından çıkmasının ardından Katalan devi Barcelona'ya geçen ve La Masia'nın yetiştirdiği cevherlerden biri olan Marc Bartra, 2016 yılında Dortmund'a transfer olmuş, 2018'de ise 10.5 milyon euroya ülkesinin takımlarından Real Betis ile ikinci La Liga kariyerine başlamıştı.