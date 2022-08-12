Abdullah Avcı Hatayspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan başladı. Haftanın ilk maçında son şampiyon Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı.

Mücadele bordo mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. 3 puanı getiren golü 71. dakikada ceza sahası dışından yaptığı güzel vuruşla Abdülkadir Ömür kaydetti.

Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Maçlar kazanılır, kaybedilir. Futbolcu sakatlıkları bizi üzüyor. Visca çok iyi bir profesyonel. 3-4 aylık bir süreçten bahsediliyor geri dönmesi için. Futbol içinde bunlar var. Edin bunu hızlı atlatacaktır. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz"



"Bugün yapamadığımız bir şey vardı, bizim gibi takımların topa daha fazla sahip olup daha sakin oynaması gerekiyor. Bunu yapamadık ve topu rakibe vermek zorunda kaldık. Bizim gibi bir takımın oyunu daha erken koparması gerekiyor"



"ŞAMPİYON ŞEKİLDE DEVAM EDİYORLAR"



"Taraftara çok teşekkür ediyorum. Bıraktıkları yerden şampiyon şekilde devam ediyorlar. Salı günü hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Süper Kupa'yı aldık, 2'de 2 yaptık, şimdi de Kopenhag'ı elemek istiyoruz"



"Biz şimdiden Dünya Kupası programımızı yaptık. Kim ne zaman izin alacak, kamplar nasıl olacak hepsini ayarladık. Daha sonra açıklarız onu"