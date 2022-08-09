TRABZONSPOR HABERLERİ | Manolis Siopis açıklamalarda bulundu! Premier Lig...

Trabzonspor 'un başarılı orta saha oyuncusu gerçekleştirilen antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi 'ne katılmak olduğunu belirtirken stilinin Premier Lig 'e uygun olduğunu ifade etti.

"Her sezon başlangıcı zordur. Özellikle şampiyona olarak başlıyorsanız bu sizin daha zor olacaktır. Ben sezon başında veya ortasında her zaman kendimi yüzde yüz hazır tutmaya çalışıyorum"

"Sorumluluk açısından baktığınızda geçen sene aynı durum yaşandı. 2 - 3 aylık periyotta Marek bizimle olmamıştı. O periyotta ben oynama fırsatı bulmuştum. Diğer arkadaşlarımızla elimizden elen gayreti göstermiştik. Takımımız içinde çözüm var. burada oynayacak oyuncularımız var. Dorukhan var, geride oynayacak Denswil var. Dolayasıyla sorumluluk geçen sene ile aynı olacaktır"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAK İSTİYORUZ"



"Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi öncesi Hatayspor'a karşı oynayacağımız maç var. Öncelikle bu maça odaklandık. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılmak istiyoruz. Bu maçla birlikte önümüze fırsat çıkabileceğini biliyoruz. Grup aşamasına katılmakla birlikte, külümüze sağlayacağımız gelirin önemli olduğunun farkındayız. Bizde bu açıdan çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"Zaten Bakasetas burada oynamaya başladıktan sonra Yunan halkının yüzde 50'si artık Trabzonspor'u, bu şehri takip etmeye başlamıştı. Ancak bu belgeseller ülkemizde yayınlandıktan sonra zaten çok da fazla şehir orada tanınmadığı, kültürü bilinmediği için belgesellerden sonra insanların ilgisini çekti. Bir çok mecrada yayınlandı. Herkesin çok beğenisini kazandı yayınlanan belgeseller"

"Geçen sene Bakasetas ile birlikte bir çok Kasımpaşa maçını izleme fırsatı bulmuştu. Kasımpaşa maçlarını izlerken Doğucan dikkatimi çeken oyuncu. Çok yetenekli. Bir çok maçını izledik. Ükledeki en büyük yeteneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Çok iyi çalışıyor, çok iyi bir insan. Bu kulüpte oynama fırsatı bulduğunda, kulübe ekonomik açıdan önemli teklifler getireceğini ve kulübe katkılar sağlayacağına eminim"

"STİLİM İNGİLTERE PREMIER LİG'E YAKIN"



"Aslında sitilimin İngiltere Premier Ligine yakın olduğunu düşünüyorum. Hayalim de İngiltere'de oynamak ama bu benim hayalim. Ama şu an Trabzonspor oyuncusuyum. Trabzonspor'un bütün hedeflerini gerçekleşmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim hedefim bu şu an…"

"En çok mutlu olduğum an, Galatasaray deplasmanında kazandığımız maç. En çok üzüldüğümüz maç Bakasetas'ın penaltı kaçırdığı Giresunspor'a karşı oynadığımız içerdeki maç."

"Köksal Baba'yı Trabzonspor'a gelmeden önce tanıyordum. Yakın arkadaşlarımın bana söylediği sen bu adama çok benziyorsun. Umuyorum kendisiyle bir gün tanışma fırsatım olacak."

"Kante gibi oyuncuya benzetilmek benim için mutluluk olur. Ne kadar büyük ve önemli oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle bir oyuncu il benzer tarzlara sahip olmak dahi çok önemli. Bu konu beni mutlu ediyor."

"Aslında tarz ve format olarak baktığınızda aynı tarzı sürdürüyor diyebilirim. Biz geçen sene de maç maç rakibimize göre tarzımızı değiştirip farklı tarzlar denemiştik. Alanyaspor'a karşı hep beraber önde basarak çok daha farklı tarz göstermiştik. Orada da başarılı olmuştuk. Kendi tarzımız var, oynadığımız tarzda rakibin oyun tarzına göre değişebiliyor."