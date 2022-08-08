Haberler Trabzonspor İsteyen çıkmadı

İsteyen çıkmadı

Fırtına'da Anders Trondsen ve Fode Koita ile yollar ayrılmak isteniyor. Ancak şu ana kadar iki tecrübeli oyuncuya beklenen teklifler gelmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
İsteyen çıkmadı

Trabzonspor transfer döneminin sonuna kadar bu iki oyuncunun kontratlarından çıkmayı hedefliyor. Bordo- mavili yönetim, kulüple çalışan menajerlere de talimat vererek bu iki oyuncu için teklifler beklediklerini ilettiler.


HAZIR OL EMREHAN
Teknik direktör Abdullah Avcı, genç forvet Emrehan Gedikli ile özel olarak ilgileniyor. Başarılı çalıştırıcı, 19 yaşındaki oyuncuyla görüşerek "Sen bu takımın geleceğisin. Çok önemli meziyetlerin var. Kendini sürekli hazır tut. Çünkü bu sezon seni sık sık kullanacağım. Hücum oyuncularını dinlendirmemiz gerekiyor. Bu anlarda sen devreye girip sorumluluk alacaksın" diye konuştu.

DİĞER
Haaland ilk maçında İngiltere'ye damga vurdu! Kariyerindeki dikkat çeken detay...
İspanya'nın İbiza adasına giden bir Türk 12 saatlik eğlence için servet bıraktı!
Toroğlu'dan flaş sözler! "Futbolculara yazık değil mi"
Ahmet Çakar: Sacha Boey...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eski Galatasaraylı Lemina Trabzonspor yolunda!
Fırtına'ya Gineli stoper
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
EA oyunlardan mikro ödemeyi kaldırıyor!
Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu flaş sözler! "O istenmeyen adam..." Maç sonu flaş sözler! "O istenmeyen adam..." 06:38
"Muslera takımını maçta tuttu" "Muslera takımını maçta tuttu" 06:17
"Muslera takımını maçta tuttu" "Muslera takımını maçta tuttu" 06:16
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 01:54
Yönetimden flaş Tisserand kararı! Yönetimden flaş Tisserand kararı! 01:51
Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Muslera'nın hareketi..." Toroğlu'dan penaltı yorumu! "Muslera'nın hareketi..." 01:48
Daha Eski
Okan Buruk: Torreira ve Mertens... Okan Buruk: Torreira ve Mertens... 01:48
Dursun Özbek'ten transfer müjdesi! Dursun Özbek'ten transfer müjdesi! 01:48
Aslan son dakikada kükredi! Aslan son dakikada kükredi! 01:48
Antalya'da penaltı kararı! İşte o müdahale Antalya'da penaltı kararı! İşte o müdahale 01:48
Evander'den flaş Galatasaray paylaşımı! Evander'den flaş Galatasaray paylaşımı! 01:47
Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı Sosa'dan 1.5 yıllık imza! İşte yeni takımı 01:47