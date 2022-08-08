İsteyen çıkmadı

Trabzonspor transfer döneminin sonuna kadar bu iki oyuncunun kontratlarından çıkmayı hedefliyor. Bordo- mavili yönetim, kulüple çalışan menajerlere de talimat vererek bu iki oyuncu için teklifler beklediklerini ilettiler.



HAZIR OL EMREHAN

Teknik direktör Abdullah Avcı, genç forvet Emrehan Gedikli ile özel olarak ilgileniyor. Başarılı çalıştırıcı, 19 yaşındaki oyuncuyla görüşerek "Sen bu takımın geleceğisin. Çok önemli meziyetlerin var. Kendini sürekli hazır tut. Çünkü bu sezon seni sık sık kullanacağım. Hücum oyuncularını dinlendirmemiz gerekiyor. Bu anlarda sen devreye girip sorumluluk alacaksın" diye konuştu.