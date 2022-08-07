Larsen gayet iyi

Karadeniz devinin yeni transferlerinden Stryger Larsen, İstanbulspor ile oynanan mücadelenin ikinci devresinde kenara gelmişti. Tecrübeli futbolcunun sakatlanmasından korkuluyordu ancak herhangi bir probleminin bulunmadığı öğrenildi. Ayağında hafif bir ağrı hissettiği için çıktığı kaydedildi.



OYNAYACAK

Stryger Larsen'de bir problem çıkmaması teknik direktör Abdullah Avcı'yı da memnun etti. Usta hoca, Hatayspor ile Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak mücadelede başarılı sağ beki yine 11'de kullanacak. Stryger de kendini zorlamamak için kenara geldiğini oyundan çıkarken teknik ekibe izah etmişti.