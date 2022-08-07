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Cornelius süper başladı

Bordo-mavili takımın yıldızı Andreas Cornelius mükemmel bir sezon başlangıcı yaptı. Danimarkalı futbolcu, Sivasspor ile oynanan Süper Kupa Finali'nde 2. defa ağları havalandırmıştı. Süper Lig'de İstanbulspor ile oynanan sezonun gala maçında da açılışı yaptı. Şimdiden resmi maçlarda 3 gole ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Cornelius süper başladı

Bordo-mavili takımın yıldızı Andreas Cornelius mükemmel bir sezon başlangıcı yaptı. Danimarkalı futbolcu, Sivasspor ile oynanan Süper Kupa Finali'nde 2. defa ağları havalandırmıştı. Süper Lig'de İstanbulspor ile oynanan sezonun gala maçında da açılışı yaptı. Şimdiden resmi maçlarda 3 gole ulaştı.

GÖZÜ YÜKSEKTE
Andreas Cornelius'un bu sezonki hedefleri arasında yine takımını şampiyonluğa taşımak, Şampiyonalar Ligi gruplarına kalmasını sağlamak var. Bireysel hedefleri arasında ise bu sezon mutlaka gol krallığını istiyor. Tecrübeli futbolcu sezona da çok iyi başladı. Amacı formunu sürdürerek golleri sıralamak.

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