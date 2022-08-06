Zor ama güzel

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu ifade etti. Mücadele gücü yüksek bir karşılaşma oynadıklarını belirten Avcı, "Karşılaşmaya iyi başladık, golü de erken bulduk. Bu bizi rahatlattı. Devre bitene kadar oyunun hakimiydik fakat yakaladığımız fırsatları değerlendiremeyince; farkı açamadık. İkinci yarıda rakip daha derli toplu oynadı. Fakat tecrübeli ayaklarımızla onlara gol atma şansı vermedik. Sonlarına doğru ikinci golü atarak üç puanı aldık. Oyuncuları kutluyorum" dedi.

AVCI'YA FORMA JESTİ

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, sarı-siyahlı kulüpte daha önce antrenör ve futbolcu olarak görev alan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya isminin yazılı olduğu İstanbulspor forması hediye etti.