Haberler Trabzonspor Zor ama güzel

Zor ama güzel

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu ifade etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Zor ama güzel

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu ifade etti. Mücadele gücü yüksek bir karşılaşma oynadıklarını belirten Avcı, "Karşılaşmaya iyi başladık, golü de erken bulduk. Bu bizi rahatlattı. Devre bitene kadar oyunun hakimiydik fakat yakaladığımız fırsatları değerlendiremeyince; farkı açamadık. İkinci yarıda rakip daha derli toplu oynadı. Fakat tecrübeli ayaklarımızla onlara gol atma şansı vermedik. Sonlarına doğru ikinci golü atarak üç puanı aldık. Oyuncuları kutluyorum" dedi.

AVCI'YA FORMA JESTİ
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, sarı-siyahlı kulüpte daha önce antrenör ve futbolcu olarak görev alan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya isminin yazılı olduğu İstanbulspor forması hediye etti.

DİĞER
Aşk yeniden! Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ile barıştığını ilan etti! İşte ilk kare...
Eşiyle ilgili kareleri sildi! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti arasında kazan kaynıyor
Cimbom'dan F.Bahçe'ye golcü çalımı!
Mertens Aslan oluyor! Maaşında indirime gitti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya büyük övgü! "Yeni şampiyonluklara..."
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..."
DOLAR NE KADAR OLDU?
GSB personel alımı başvurusu ne zaman?
DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan F.Bahçe'ye golcü çalımı! Cimbom'dan F.Bahçe'ye golcü çalımı! 07:22
Fırtına'ya büyük övgü! "Yeni şampiyonluklara..." Fırtına'ya büyük övgü! "Yeni şampiyonluklara..." 07:01
Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:37
Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Faul kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:37
Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım 01:17
Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım Eren Elmalı: Uyum sürecini çok çabuk atlattım 01:17
Daha Eski
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 01:14
Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." Uğurcan Çakır'dan transfer sözleri! "Teklif gelirse..." 01:13
Benfica'dan farklı açılış! Benfica'dan farklı açılış! 00:55
Lyon evinde hata yapmadı Lyon evinde hata yapmadı 00:52
Avcı: Benim için İstanbulspor'un ayrı bir yeri var Avcı: Benim için İstanbulspor'un ayrı bir yeri var 00:48
F.Bahçe resmen açıkladı! UEFA cezayı erteledi F.Bahçe resmen açıkladı! UEFA cezayı erteledi 00:48