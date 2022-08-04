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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerde takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Fırtına'da Gervinho, Yunus Mallı, Batuhan Kör, Flavio ve Abdulkadir Parmak'ın ardından İsmail Köybaşı ile de yollar ayrılacak. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 11:22 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 11:23
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Yeni sezonunda hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek isteyen bordo-mavililerde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Karadeniz devinde transferin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Gervinho, Yunus Mallı, Batuhan Kör, Flavio ve Abdulkadir Parmak'la ile yollarını ayıran Süper Lig'in son şampiyonu Trabzospor'da İsmail Köybaşı ile vedalaşılmaya hazırlanılıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Bordo mavilerin yollarını ayırmak istediği tecrübeli futbolcu Karadeniz'in bir diğer temsilcisi Giresunspor ile görüşüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Geçen sezonun başında 5 milyon TL + yıllık 1 milyon TL imza ücreti karşılığında bordo mavililere imza atan 33 yaşındaki futbolcu Giresunspor'dan bir kaç gün süre istedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'e yaptığı açıklamada, "İsmail Köybaşı bizim istediğimiz bir oyuncu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizden bir kaç gün süre istedi. Transfer yakın bir zamanda tamamlanır" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

İSMAİL KÖYBAŞI KİMDİR?

10 Temmuz 1989 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen İsmail Köybaşı, Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giymiştir.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Futbola 16 yaşındayken İskenderunspor'un altyapısında başlayan ve bu kulüpte yetişen futbolcu, Gaziantepspor'un PAF takımında çıkış yapmış ve 18 yaşında A takıma yükselerek bunu daha da geliştirmiştir.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

2006-2007 sezona dek 10 numara pozisyonunda oyun kurucu olarak oynamış ve İskenderunlu takım arkadaşları Selçuk İnan ve Mehmet Çoğum'un yönlendirmesiyle sol bekte karar kılmıştır.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Bu değişiklik sonrasında Süper Lig'in başarılı savunmacıları arasına girmeyi başarmıştır.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen İsmail Köybaşı, ayrıca toplam 9 kez genç millî formayı giymiştir.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi...

Türkiye millî futbol takımında ise ilk kez 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev'de Ukrayna ile oynanan ve Türkiye'nin 3-0 kazandığı maçta forma giymiştir.

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