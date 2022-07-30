Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da hedef Jesus Murillo! Menajeri açıkladı...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da hedef Jesus Murillo! Menajeri açıkladı...

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Fırtına'nın Kolombiyalı futbolcu Jesus Murillo ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:16
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da hedef Jesus Murillo! Menajeri açıkladı...

Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Defans bölgesine transfer yapacak olan bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Jesus Murillo oldu.

Fırtına'nın Kolombiyalı oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

MENAJERİ AÇIKLADI

Radyospor'a konuşan Jesus Murillo'nun menajeri, Trabzonspor'un ilgisini doğrularken, bordo-mavililerin oyuncusuyla ilgilendiğini belirtti ve resmi teklif beklediklerini dile getirdi.

Oyuncunun menajeri Gustavo Rico, Kolombiyalı futbolcu için kulübünün 1,5 ile 1,6 milyon Euro bandında bonservis beklediğini açıkladı. Ayrıca Jesus Murillo'nun da Trabzonspor'da forma giymek istediği belirtildi.

DİĞER
Verdiği kilolarla gündem olan Buse Varol plajda şov yaptı! Siyah bikinisiyle Bodrum'u kasıp kavurdu!
İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen'i çılgına çevirdiler 'yaptığınız çok ayıp' Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la tatilde olan Fahriye...
F.Bahçe'de Alioski sürprizi! Temsilcileri İstanbul'da
F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta?
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
🔍KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nelsson'dan flaş transfer sözleri! Nelsson'dan flaş transfer sözleri! 11:27
Fırtına'ya 4. Kolombiyalı! Fırtına'ya 4. Kolombiyalı! 11:16
RB Leipzig - Bayern Münih maçı saat kaçta? RB Leipzig - Bayern Münih maçı saat kaçta? 11:12
Filenin Efeleri finalde! Filenin Efeleri finalde! 11:09
Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta? 11:01
F.Bahçe'de büyük tehlike! Arda Güler... F.Bahçe'de büyük tehlike! Arda Güler... 10:49
Daha Eski
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:44
G.Saray son provasına çıkıyor! G.Saray son provasına çıkıyor! 10:40
Alex Ferguson ManU'ya dönüyor! Alex Ferguson ManU'ya dönüyor! 10:14
G.Saray'da yetki kongresi yapılacak! G.Saray'da yetki kongresi yapılacak! 10:04
F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı 10:02
G.Saray o dünya yıldızının peşinde! G.Saray o dünya yıldızının peşinde! 09:56