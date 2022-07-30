TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da hedef Jesus Murillo! Menajeri açıkladı...

Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Defans bölgesine transfer yapacak olan bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Jesus Murillo oldu.

Fırtına'nın Kolombiyalı oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

MENAJERİ AÇIKLADI

Radyospor'a konuşan Jesus Murillo'nun menajeri, Trabzonspor'un ilgisini doğrularken, bordo-mavililerin oyuncusuyla ilgilendiğini belirtti ve resmi teklif beklediklerini dile getirdi.

Oyuncunun menajeri Gustavo Rico, Kolombiyalı futbolcu için kulübünün 1,5 ile 1,6 milyon Euro bandında bonservis beklediğini açıkladı. Ayrıca Jesus Murillo'nun da Trabzonspor'da forma giymek istediği belirtildi.