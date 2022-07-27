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Trabzonspor resmen açıkladı! Abdulkadir Parmak kiralandı

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Abdulkadir Parmak'ın Gaziantep FK'ye kiralandığını bildirdi. Bordo-mavililerden yapılan resmi açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun geçici transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Yukatel Kayserispor'a transfer olan Abdulkadir Parmak, sezonu sarı-kırmızılı kulüpte tamamlamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:04 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:07
Trabzonspor resmen açıkladı! Abdulkadir Parmak kiralandı

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde son olarak Abdulkadir Parmak'ın Gaziantep FK'ya kiralandığı açıklandı. Bordo-mavililerden yapılan resmi duyuruda, 27 yaşındaki futblcunun geçici transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2022/2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye kiralanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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