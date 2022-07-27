Trabzonspor resmen açıkladı! Abdulkadir Parmak kiralandı

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde son olarak Abdulkadir Parmak'ın Gaziantep FK'ya kiralandığı açıklandı. Bordo-mavililerden yapılan resmi duyuruda, 27 yaşındaki futblcunun geçici transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği ifade edildi.



Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:



Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2022/2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye kiralanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.