4 karşılaşma 27 antrenman

Fırtına, yurt dışı kampında toplam 4 hazırlık maçı, 27 antrenman yaptı. Bordo-mavililer, 4 Temmuz'da başladığı Slovenya kampında 13 günlük çalışma süresince 19 antrenman yapıp, 2 de hazırlık maçı oynadı. 20-26 Temmuz'daki Avusturya kampında ise 7 günde 8 antrenman ile 2 hazırlık karşılaş-ması gerçekleştirdi.

3 FUTBOLCU GOL ATTI

Karadeniz devinin hazırlık maçlarında sadece 3 futbolcu fileleri sarsmayı başardı. MTK Budapeşte maçında Hugo ve Yusuf Erdoğan, Slovacko maçında da Kouassi 2 gol kaydetti.