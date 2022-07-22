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Hazırlıklar devam etti

Karadeniz devi, yeni sezon hazırlık kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Hazırlıklar devam etti

Karadeniz devi, yeni sezon hazırlık kapsamında yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor. Bad Harning bölgesinde önceki akşam toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, dün sabah yaptığı basına kapalı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Takımda keyifler yerinde.

ABDULLAH AVCI DÜN SABAH YOKTU

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesi nedeniyle İstanbul'da bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, dün sabahki çalışmaya da katılmadı. Başarılı hoca akşamki çalışmada ise takımın başında yer aldı.

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