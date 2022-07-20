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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, defans hattına takviye yapmak için harekete geçti. Gündeme birçok isim gelirken İskoç basınına göre Fırtına'nın ilgilendiği son oyuncu Christopher Jullien oldu. İşte ayrıntılar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:36
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Hazırlıklarını sürdüren Fırtına, bir yandan da transfer çalışmalarında gaza bastı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Bordo-mavili ekip bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Bu sebeple transfer çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor'da gözler stoper hamlesine çevrildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Yeni Asır'ın aktardığına göre İskoçya basını tarafından yayınlanan haberde, Fırtına'nın Celtic'in 29 yaşındaki savunmacısı Christopher Jullien'in peşinde olduğu kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Haberin detayında Fransız stoperin artık kadroda düşünülmediği ve takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal verildiği de eklendi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Trabzonspor'un kısa süre içinde harekete geçeceği gelen haberler arasında.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Jullien, 2019'da Toulouse'tan Celtic'e 8 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

CHRISTOPHER JULLIEN KİMDİR?

22 Mart 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

29 yaşındaki deneyimli stoper, profesyonel kariyerine US Torcy altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Sırasıyla Auxerre, Freiburg, Dijon, Toulouse ve Celtic gibi takımlarda forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Fransa'nın U20 milli takımı ile 2 karşılaşmada görev aldı.

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