TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem stoper transferi! Hedef Christopher Jullien

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.
Hazırlıklarını sürdüren Fırtına, bir yandan da transfer çalışmalarında gaza bastı.
Bordo-mavili ekip bu sezon da şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde...
Bu sebeple transfer çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor'da gözler stoper hamlesine çevrildi.
Yeni Asır'ın aktardığına göre İskoçya basını tarafından yayınlanan haberde, Fırtına'nın Celtic'in 29 yaşındaki savunmacısı Christopher Jullien'in peşinde olduğu kaydedildi.
Haberin detayında Fransız stoperin artık kadroda düşünülmediği ve takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal verildiği de eklendi.
Trabzonspor'un kısa süre içinde harekete geçeceği gelen haberler arasında.
Jullien, 2019'da Toulouse'tan Celtic'e 8 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.
CHRISTOPHER JULLIEN KİMDİR?
22 Mart 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
29 yaşındaki deneyimli stoper, profesyonel kariyerine US Torcy altyapısında başladı.
Sırasıyla Auxerre, Freiburg, Dijon, Toulouse ve Celtic gibi takımlarda forma giydi.
Fransa'nın U20 milli takımı ile 2 karşılaşmada görev aldı.
1.96 cm boyundaki tecrübeli defans oyuncusu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Fransız stoperin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...