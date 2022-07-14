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Trabzonspor MTK Budapeşte maçı CANLI İZLE (Trabzonspor Budapeşte canlı anlatım)

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Slovenya'da önümüzdeki yıl için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer sezonun ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte ile karşılaşıyor. Trabzonspor Budapeşte maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 19:50 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 19:52
Trabzonspor MTK Budapeşte maçı CANLI İZLE (Trabzonspor Budapeşte canlı anlatım)

Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, önümüzdeki sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa girdi.

Bordo-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı'nın önderliğinde sezonun ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte karşısında çıkıyor.

TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Taha, Hugo, Faruk, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Kouassi, Emrehan.

MTK Budapeşte: Jozsef, Benedek, Medgyes, Janos, Zsombor, Mihaly, Zoltan, Barnabas, Adam, Istvan, Krisztian.

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - MTK BUDAPEŞTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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