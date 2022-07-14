Trabzonspor MTK Budapeşte maçı CANLI İZLE (Trabzonspor Budapeşte canlı anlatım)

Geçtiğimiz yılı şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, önümüzdeki sezon hazırlıkları için Slovenya'da kampa girdi.
Bordo-mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı'nın önderliğinde sezonun ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte karşısında çıkıyor.
TRABZONSPOR MTK BUDAPEŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Taha, Hugo, Faruk, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Kouassi, Emrehan.
MTK Budapeşte: Jozsef, Benedek, Medgyes, Janos, Zsombor, Mihaly, Zoltan, Barnabas, Adam, Istvan, Krisztian.
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TRABZONSPOR - MTK BUDAPEŞTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - MTK Budapeşte maçı 14 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.