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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürdürülürken bir yandan da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kadrosuna Trezeguet'yi katan bordo-mavililerde rota stoper bölgesine döndü. Fırtına defans bölgesinde geniş bir kadro oluşturmak istiyor ve bu bağlamda Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe ile temasa geçti. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat sağ bek Jens Stryger Larsen ve sol kanat Trezeguet'ye imza attıran Karadeniz devi, stoper de alacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Uzun zamandır sağ stoper takviyesi için gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra ile temaslar yoğun şekilde devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Ancak bir türlü istenen yol alınamayınca alternatif isimler de konuşulmaya başlandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

MENAJERLER İKİ İSMİ ÖNERDİ

Menajerlerin önerdiği iki isimle temasa geçildi: Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Geçtiğimiz sezon Serie A'da Salernitana takımında forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Strandberg'in menajeri, yöneticiler ile görüştü.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

31 yaşındaki Norveçli futbolcu hakkında Abdullah Avcı'nın kararının beklendiği öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen 27 kez giyen ve 1 gol atan Strandberg, 1.89 boyunda.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Tuanzebe'nin bonservisi ise Manchester United'da.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Kongo asıllı İngiliz stoperin Kırmızı Şeytanlar ile bir yıllık daha sözleşmesi var.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

STEFAN STRANDBERG KİMDİR?

Stefan Strandberg, 25 Temmuz 1990 tarihinde Norveç Lyngdal'da dünyaya gelmiştir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

31 yaşındaki futbolcu kariyerine Lyngdal IL takımında başlamıştır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

1,89 metre boyunda olan stoper, FK Mandalskameratene, Valerenga, Bryne FK, Rosenborg, Krasnodar, Hannover, Ural, Trapani ve Salernitana takımlarında forma giymiştir.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Norveçli stoperin 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

AXEL TUANZEBE KİMDİR?

Axel Tuanzebe, 14 Kasım 1997 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Bunia kentinde dünyaya gelmiştir.

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