TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da rota Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe!

Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor.
Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Erencan Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat sağ bek Jens Stryger Larsen ve sol kanat Trezeguet'ye imza attıran Karadeniz devi, stoper de alacak.
Uzun zamandır sağ stoper takviyesi için gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra ile temaslar yoğun şekilde devam ediyor.
Ancak bir türlü istenen yol alınamayınca alternatif isimler de konuşulmaya başlandı.
MENAJERLER İKİ İSMİ ÖNERDİ
Menajerlerin önerdiği iki isimle temasa geçildi: Stefan Strandberg ve Axel Tuanzebe.
Geçtiğimiz sezon Serie A'da Salernitana takımında forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Strandberg'in menajeri, yöneticiler ile görüştü.
31 yaşındaki Norveçli futbolcu hakkında Abdullah Avcı'nın kararının beklendiği öğrenildi.
Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen 27 kez giyen ve 1 gol atan Strandberg, 1.89 boyunda.
Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Tuanzebe'nin bonservisi ise Manchester United'da.
Kongo asıllı İngiliz stoperin Kırmızı Şeytanlar ile bir yıllık daha sözleşmesi var.
STEFAN STRANDBERG KİMDİR?
Stefan Strandberg, 25 Temmuz 1990 tarihinde Norveç Lyngdal'da dünyaya gelmiştir.
31 yaşındaki futbolcu kariyerine Lyngdal IL takımında başlamıştır.
1,89 metre boyunda olan stoper, FK Mandalskameratene, Valerenga, Bryne FK, Rosenborg, Krasnodar, Hannover, Ural, Trapani ve Salernitana takımlarında forma giymiştir.
Norveçli stoperin 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.
AXEL TUANZEBE KİMDİR?
Axel Tuanzebe, 14 Kasım 1997 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Bunia kentinde dünyaya gelmiştir.
24 yaşındaki futbolcu kariyerine Manchester United Altyapısı'nda başlamıştır.
Defans oyuncusu, Manchester United, Aston Villa ve Napoli formaları giymiştir.
Tuanzebe'nin 7 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.