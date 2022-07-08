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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Kurban Bayramı öncesi kulübün resmi hesabından bayram mesajı yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:08
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulübün internet sitesinden bayram mesajı verdi.

AHMET AĞAOĞLU'NUN MESAJI:

Değerli Trabzonspor Ailesi,

Pandemi mücadelesi içinde hasretle geçen bayramlardan sonra öncelikle tüm taraftarlarımıza daha güzel günlerde beraber olmanın saadetini diliyorum.

Kurban Bayramı paylaşmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Biz camia olarak bu değerleri çok iyi biliyoruz. Birbiri ardına gelen başarılarımızın kaynağında da yaratmış olduğumuz bu birliktelik duygusu yer almaktadır. Ben Trabzonspor'da büyüttüğümüz dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını canı gönülden diliyorum.

Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz temennisi ile tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum.

Saygılarımla,

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