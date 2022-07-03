Trezeguet İstanbul'a ayak bastı

Aston Villa ile kıran kırana geçen pazarlıkların ardından transferine nokta konulan Trezeguet, dün gece yarısı imza için Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Mısırlı yıldız, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Aston Villa ile kıran kırana geçen pazarlıkların ardından transferine nokta konulan Trezeguet, dün gece yarısı imza için Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Mısırlı yıldız, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Trezeguet, hemen takımla çalışmalara başlayacak. Transferle ilgili resmi açıklamanın da bugün yapılması bekleniyor. Bonservisin 3.5 milyon euro civarında olması ve taksitli şekilde ödenmesi bekleniyor. Mısırlı yıldıza ise 1.5 milyon euro'su garanti olmak üzere, bonuslarla 2.2 milyon Euro bandında bir ücret verilecek. Trezeguet ile 3+1 yıllık mukavele yapılacak.