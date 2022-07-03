Haberler Trabzonspor Avcı’ya güvence

Avcı’ya güvence

Yönetim, transferi tüm takımın bir araya geleceği 9 Temmuz’a kadar tamamlama konusunda Abdullah Avcı’ya söz verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Avcı’ya güvence
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da başarının en önemli faktörlerinden biri olarak, "Tüm transferlerin kamptan önce hazır hale getirilmesi" gösterilmişti. Bu sezon da şimdiye kadar 5 transfer yapıldı. Ancak sağ stoper, forvet, orta saha ve kaleci bölgesine planlanan takviyeler henüz gerçekleştirilemedi. Yönetim bu konuda teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvence verdi... Milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan oyuncuların kampa katılış tarihi olan 9 Temmuz'a kadar acil ihtiyaç duyulan bölgelerdeki eksikleri giderme sözü veren bordo- mavililer yine Avcı'ya yeni sezon öncesi hazır bir kadro sunmayı hedefliyor... Rekabetin kısıtlı olduğu sağ bek, sol bek, sol stoper ve sol kanat bölgesine takviyeleri tamamlayan kurmayların, şimdiki öncelikli hedefi sağ stoper ve golcü transferini sonuçlandırabilmek.
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