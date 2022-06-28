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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını açıkladı!

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması geldi. Bordo-mavililer, Vestel Şirketler Grubu ile forma göğüs sponsorluğu konusunda üç yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 19:07
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını açıkladı!

Trabzonspor Kulübü ile Vestel Şirketler Grubu arasında forma göğüs sponsorluğu konusunda üç yıllık anlaşma sağlandı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Vestel Şirketler Grubu ile forma göğüs sponsorluğu konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere üç yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan anlaşma ile şirketimiz tarafından forma göğüs sponsorluğu yanında stadyum ve tesisler başta olmak üzere çeşitli reklam alanlarında, reklam ve tanıtım hizmetleri hakkı tanınmıştır. Vestel Şirketler Grubu şirketimize, forma göğüs sponsorluğu ile diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında 2022-2023 futbol sezonu için yıllık 33 milyon lira + KDV ödeme yapacaktır. Sonraki sezonların sponsorluk tutarı ise bir önceki sezondaki tutara TÜFE-ÜFE ortalaması kadar artış ilave edilerek belirlenecektir. Yapılan sözleşmede ilave olarak Süper Lig ve Avrupa Kupası başarılarına göre ekstra bonuslar yer almaktadır."

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