TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuyla transfer izni verilen Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un ayrılması halinde alınacak kaleciler belirlendi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuyla transfer izni verilen Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un ayrılması halinde alınacak kaleciler belirlendi.
Trabzonspor, bu doğrultuda Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan ve Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin'i gündemine almış durumda.
Bu oyuncular için kulüpleriyle görüşmelerin başladığı belirtiliyor.