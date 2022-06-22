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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiypnu Trabzonspor, yeni sezonda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın gündeminde kaleci transferi var. Erce'nin kiralık olarak gideceği öğrenilirken buna göre gündeme 3 kaleci geldi. Avcı'nın özellikle kaleci konusunda transferinde kampa kadara bitmesini istediği öğrenildi. İşte o adaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuyla transfer izni verilen Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un ayrılması halinde alınacak kaleciler belirlendi.


TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

Trabzonspor, bu doğrultuda Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'un kalecisi Nurullah Aslan ve Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin'i gündemine almış durumda.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

Bu oyuncular için kulüpleriyle görüşmelerin başladığı belirtiliyor.


TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

Bordo-mavili takımın transfer listesinde yer alan Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, tatilini Trabzonsporlu Berat Özdemir ve kaleci Muhammet Taha Tepe ile yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

Berat ve Muhammet Taha'nın İrfan'a bilgiler verdiği dile getiriliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

Kaleci mevkinde forma giyen İrfan Can Eğribayat 30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

Adanaspor altyapısında futbola başlayan oyuncu daha sonra A takıma yükselme başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

2017 yılında Adanaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Adanaspor'da şimdiye kadar 69 maçta görev aldı, bu maçların 54'ünde mücadeleye ilk 11'de başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen genç kaleci 2020 yılı yaz transfer sezonunda Göztepe'ye transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

NURULLAH ASLAN KİMDİR?
1997 doğumlu 2.02 boyundaki Nurullah Aslan, aslen Termeli olan Samsunspor'un eski kalecisi ve 68 Aksarayspor'da kaleci antrenörlüğü yaparken 2014 yılında vefat eden Abdullah Aslan'ın oğlu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

Stoper olarak başladığı futbolculuk kariyerinde takımının 10 kişi kalmasından sonra mecburen kaleye geçen ve daha sonra kariyerine kaleci olarak devam eden Nurullah, 2018-19 sezonunun devre arasında Erbaaspor'dan Samsunspor'a transfer oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan kaleci talebi! İşte listedeki 3 isim

TARIK ÇETİN KİMDİR?
Tarık Çetin 8 Ocak 1997 doğumludur. Çaykur Rizespor takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur.

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