Sesi Görenler Milli Futbol Takımı'na Ankara'da coşkulu karşılama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçında Fransa'ya mağlup olarak ikinci oldu. Kafile, akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Milli takım, Esenboğa Havalimanı'nda yakınları ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

"HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Buraya gitmeden önce hedeflerimiz vardı. Hedeflerimiz öncelikle yarı finale kalıp, Dünya Kupası'na kota almaktı. Ondan sonraki hedefimiz kupa ve paralimpiklere kota almaktı. Çok şükür Allah bize nasip etti, kota aldık. 2024'te B1 takımımızla inşallah Paris'te de iyi sonuçlar elde edeceğiz. Bazen penaltılar sizden yana olur, bazen rakipten yana olur. Kardeşlerim canlarını ortaya koydular. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.

"TAŞIDIĞIMIZ FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLİYORUZ"

Sesi Görenler Milli Takımı Antrenörü Niyazi Metin ise "Bizim için sürpriz olmadı bu sonuç. Şampiyonaya gelince ciddi sıkıntılar yaşadık. Final maçına çıkarken, yarı final maçına çıkarken bütün sporcularım iğne ile çıktı. Sargılı bir şekilde çıktı. Allah'a hamdolsun ki sorumluluğumuzun farkındaydık. Taşıdığımız formanın ağırlığını biliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.