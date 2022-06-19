Haberler Trabzonspor Sesi Görenler Milli Futbol Takımı'na Ankara'da coşkulu karşılama

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı'na Ankara'da coşkulu karşılama

Görme Engelliler (IBSA) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2'nci olan Sesi Görenler Milli Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 19:08
Sesi Görenler Milli Futbol Takımı'na Ankara'da coşkulu karşılama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçında Fransa'ya mağlup olarak ikinci oldu. Kafile, akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Milli takım, Esenboğa Havalimanı'nda yakınları ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

"HEPSİYLE GURUR DUYUYORUM"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Buraya gitmeden önce hedeflerimiz vardı. Hedeflerimiz öncelikle yarı finale kalıp, Dünya Kupası'na kota almaktı. Ondan sonraki hedefimiz kupa ve paralimpiklere kota almaktı. Çok şükür Allah bize nasip etti, kota aldık. 2024'te B1 takımımızla inşallah Paris'te de iyi sonuçlar elde edeceğiz. Bazen penaltılar sizden yana olur, bazen rakipten yana olur. Kardeşlerim canlarını ortaya koydular. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.

"TAŞIDIĞIMIZ FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLİYORUZ"

Sesi Görenler Milli Takımı Antrenörü Niyazi Metin ise "Bizim için sürpriz olmadı bu sonuç. Şampiyonaya gelince ciddi sıkıntılar yaşadık. Final maçına çıkarken, yarı final maçına çıkarken bütün sporcularım iğne ile çıktı. Sargılı bir şekilde çıktı. Allah'a hamdolsun ki sorumluluğumuzun farkındaydık. Taşıdığımız formanın ağırlığını biliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

DİĞER
20 ünlü baba, babalık yolculuğunu anlattı! "Baba olana kadar çocuktum baba olunca büyüdüm"
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı! Yapay zeka kullanılacak
Buruk sonrası bombalar patlayacak! İşte listedeki 3 isim
Kartal'ın Muleka teklifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Uğurcan Çakır'a dev talip!
Fırtına ve Kartal'a transfer çalımı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
YKS YDT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI 📌
HZ. Yusuf ve Züleyha sorusu gündem oldu!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Starks ile yollar ayrıldı! F.Bahçe'de Starks ile yollar ayrıldı! 19:30
Beşiktaş'ın gündemindeydi! İşte istenen rakam Beşiktaş'ın gündemindeydi! İşte istenen rakam 19:26
Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu Fenerbahçe'de dev gelir! Kasa doldu 19:06
Sesi Görenler Milli Takımı'na coşkulu karşılama Sesi Görenler Milli Takımı'na coşkulu karşılama 18:41
Kartal'ın Muleka teklifi belli oldu! Kartal'ın Muleka teklifi belli oldu! 18:37
MotoGP Almanya Grand Prix'sinde zafer Quartararo'nun! MotoGP Almanya Grand Prix'sinde zafer Quartararo'nun! 18:07
Daha Eski
Uğurcan Çakır'a dev talip! Uğurcan Çakır'a dev talip! 17:49
Fatmagül Çevik'ten tarihi başarı! Fatmagül Çevik'ten tarihi başarı! 16:44
Galatasaray'ın transfer hedefi Sanchez'de yeni gelişme! Galatasaray'ın transfer hedefi Sanchez'de yeni gelişme! 16:41
Olay sözler: Yatarak para kazanan oyuncular... Olay sözler: Yatarak para kazanan oyuncular... 16:39
Shkupi - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Shkupi - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:53
Fırtına ve Kartal'a transfer çalımı! Fırtına ve Kartal'a transfer çalımı! 15:49