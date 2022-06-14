Hayallerimin peşinde koştum

Bir futbolcu olarak Türkiye liginin bütün kademelerinde oynadım. Teknik adam olarak tüm kademelerinde çalıştım. Trabzonspor'dan teklif alınca hayallerinin peşinde koşarsın, sana bunu hissettirir. Trabzonspor'a karşı futbolcu veya teknik adamken karşılaştığında sana bunu hissettirir. Şehir, inanılmaz derecede bana destek oldular. Karşılıklı doğru iletişimimiz oldu. Bana iyi hissettirdiler. 19 ay oldu. Devamlı yukarı çıkan destek var. Şehir, taraftar, yönetim kurulu herkes destek oldu. Şampiyonluğun parçaları var. Sadece teknik direktör takımı şampiyon yapamaz. Taraftarlar bize oyunda destek oldular. Futbolcular buna inandı. Teknik direktör bunu organize etti. Çok güzel hikayeler var."

DEVRE ARASI TESLİM OLDULAR

Büyük takımları biz kendimize yaklaştırmadık! Devre arasında herkes teslim oldu. Transfer yapmadılar, hocalarını gönderdiler. Doğru mu? Trabzonspor'un hakkını, Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray Başkanı, herkes verdi. Önümüzdeki sezon yeni bir dönem. Ama daha iyisini yapmak istiyoruz."

'YANIYORUZ HOCAM'

Girsunspor maçı 1-1 bitti. Ertesi gün sabah deniz kenarında kahvaltı yapıyoruz. Genç bir taraftar koşarak geldi, 'Hocam yanıyoruz. Şampiyon olacak mıyız?' dedi. Dedim '15 puan öndeyiz. Keyfini çıkar.' Cevap şu: Gerçekten mi?

VİSCA'NIN KATKISI ORTADA

"Röportajlarında bana 'öğretmenim' diyor. Profesyonelliği, düşüncesi... Bir Türk gibi şu an. Çok katkı sağladı Başakşehir'de. Devre arasında puan farkı vardı ama deneyimlerimden burada olması gerektiğine karar verdim. Zaten farkını hemen gösterdi. Attığı goller, yaptığı katkılarla şampiyonlukta pay sahibi oldu. Önemli işler yaptı."

VİSCA ATTI, 'TAMAM' DEDİM

Galatasaray deplasmanında Edin Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim. 'Bu saatten sonra bırakmayız' dedim. Beşiktaş derbisinde de İstanbul'da 90+6'da atmıştık. Bunlar işaret."