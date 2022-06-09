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Denswil hava üssü!

Denswıl, havadan geçit vermedi... Hollandalı savunmacı, Süper Lig'de geride kalan sezonda hava topu kazanma yüzdesi en yüksek 3. oyuncu oldu. Başarılı oyuncu; Serdar Aziz (%76.3) ve Papy Djilobodji'nin (%74.3) ardından bu kategoride %71.6'lık oranıyla üçüncü sırada yer aldı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Denswil hava üssü!
Denswıl, havadan geçit vermedi... Hollandalı savunmacı, Süper Lig'de geride kalan sezonda hava topu kazanma yüzdesi en yüksek 3. oyuncu oldu. Başarılı oyuncu; Serdar Aziz (%76.3) ve Papy Djilobodji'nin (%74.3) ardından bu kategoride %71.6'lık oranıyla üçüncü sırada yer aldı...
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