TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor yeni sol bekini buldu! Ludwig Augustinsson...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Devler Ligi için ön eleme oynayacak.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Devler Ligi için ön eleme oynayacak.
Bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Fırtına'da ana gündem maddesi sol bek takviyesi...
Trabzonspor bu mevki için arayışını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı.
İsveç basınından Fotboll Direkt'te yer alan habere göre Fırtına, Ludwig Augustinsson'a teklif yapacak.
Fırtına'nın 28 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro civarında bir rakam önereceği bildirildi.
Augustinsson, İspanyol temsilcisi Sevilla'da forma giyiyor.
Geçen sezon 5.5 milyon euro'ya Werder Bremen'den Sevilla'ya giden oyuncu için İspanyol kulübünden bilgi istendi.
LUDWIG AUGUSTINSSON KİMDİR?
21 Nisan 1994 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya geldi.
Kariyerine IF Bromma takımının altyapısında başladı.
Sırasıyla Brommapojkarna, Göteborg, Kopenhag, Werder Bremen ve Sevila takımlarında forma giydi.
Sevilla formasıyla bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.
İsveçli sol bek, milli takım kariyerinde ise 43 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
28 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1.81 boyunda.
Augustinsson'un güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...