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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor yeni sol bekini buldu! Ludwig Augustinsson...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne yönelik iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Bordo-mavililerin gündeminde Ludwig Augustinsson var. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:56
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor yeni sol bekini buldu! Ludwig Augustinsson...

Trabzonspor bu mevki için arayışını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor yeni sol bekini buldu! Ludwig Augustinsson...

İsveç basınından Fotboll Direkt'te yer alan habere göre Fırtına, Ludwig Augustinsson'a teklif yapacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor yeni sol bekini buldu! Ludwig Augustinsson...

Fırtına'nın 28 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro civarında bir rakam önereceği bildirildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor yeni sol bekini buldu! Ludwig Augustinsson...

Kariyerine IF Bromma takımının altyapısında başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor yeni sol bekini buldu! Ludwig Augustinsson...

Sırasıyla Brommapojkarna, Göteborg, Kopenhag, Werder Bremen ve Sevila takımlarında forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor yeni sol bekini buldu! Ludwig Augustinsson...

Sevilla formasıyla bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.

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