Haberler Trabzonspor En büyük fark 27. hafta

En büyük fark 27. hafta

Karadeniz devi, rakipleriyle en büyük farkı 27. haftada yaşadı. Bordo- mavililer, 27 hafta sonunda 66 puan toplarken en yakın rakibi 49 puanlı İttifak Holding Konyaspor ile arasında 17 puanlık fark oluşturdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
En büyük fark 27. hafta

Karadeniz devi, rakipleriyle en büyük farkı 27. haftada yaşadı. Bordo- mavililer, 27 hafta sonunda 66 puan toplarken en yakın rakibi 49 puanlı İttifak Holding Konyaspor ile arasında 17 puanlık fark oluşturdu.

F.BAHÇE'Yİ YAKALADI

Fırtına, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek F.Bahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Kanarya, 1967-68, 1969-70 ve 2013-14 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyon olmuştu.

BÜYÜKLERE KAYBETMEDİ

Şampiyon Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezonu yenilgisiz kapadı. Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

BU SENE BORDO-MAVİ

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyünün girişinde bulunan ve her sene şampiyon olan takımın renklerine boyanan demir direk üzerindeki Vosvos, bu sene bordo-mavi renklere büründü. Otomobil büyük ilgi çekiyor.

GELDİ VE HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Fırtına, Abdullah Avcı geldikten sonra 32 karşılaşmada ise 3 kez kaybetti. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

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